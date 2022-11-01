Аномальное потепление в январе в Чехии продолжается. Похолодать должно в выходные

После рекордно теплого года температура выше среднего продержится и в первую неделю января. В рабочие дни максимальные дневные температуры поднимутся до +10°С, похолодание наступит в выходные, сообщила метеоролог Дагмар Хонсова.

В понедельник, 2 января, с юго-запада продолжится поступление очень теплого воздуха. Будет ясно с небольшой облачностью, местами туманы. Днем температура при солнечной погоде поднимется до +15°C, понижение температуры ожидается в местах с низкой облачностью и туманом. Например, на Высочине будет всего около +5°C.

Во вторник, 3 января, ожидаются дожди или ливни, на вершинах гор — дождь со снегом или снегопад. Днем и вечером будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью составит от 6 до 2 градусов тепла, днем ​​ — от 5 до 9 градусов тепла.

В среду, 4 января, будет переменная облачность, местами возможны туманы. С северо-запада постепенно придет облачная/пасмурная погода, местами возможен дождь со снегом на вершинах гор. Ночная температура составит от +2 до −2°C, может быть и гололед. Дневная температура составит от 4 до 8 градусов тепла.

Четверг, 5 января, будет самым ветреным днем​​ недели.

«В более низких местах скорость порвывов ветра будет достигать 70 км/ч, а в горах — 90 км/ч», — сказала Хонсова.

Будет облачно с прояснениями, временами дождь или ливень. На вершинах гор также ожидается дождь со снегом или снегопад. Ночные температуры поднимутся до +3…+7°C, дневные температуры будут колебаться в пределах +6…+10°C.

И в пятницу, 6 января, будет облачно, местами дожди, на вершинах гор даже снег. Ночные температуры будут колебаться от +2 до +6°C, дневные — от +6 до +10°C.

Конец недели принесет небольшое похолодание. В субботу, 7 января, будет облачно с прояснениями, местами дожди, в горах должен выпасть снег. Ночные температуры понизятся до +1…+3°С, дневные — до +2…+6°С.

Также в воскресенье, 8 января, ожидается облачность с прояснениями и дождь со снегом, а в горных районах — снегопады. Температура воздуха ночью составит от –3 до +1°C, дневная — от +2 до +6°C.

Источники: novinky.cz

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