Мужчина ездил в Остраву, чтобы нападать на женщин. Одна из жертв покусала его до крови

Полиции удалось поймать 28-летнего мужчину, который за день до Рождества напал на нескольких женщин в Остраве, пытался ограбить их и изнасиловать. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Выяснилось, что мужчина совершал аналогичные преступления весной прошлого года.

Полиция начала поиски 19 декабря, когда к ним одно за одним поступило три заявления о нападениях на женщин — все из микрорайонов Дубина и Грабувка.

«Он действовал похожим способом: подойти к женщинам сзади, схватить их, закрыть лицо рукой, а затем повалить на спину», — рассказала в понедельник пресс-секретарь полиции Ева Мичаликова.

У первой женщины мужчина отнял сумочку, еще одну трогал за интимные места, а в третьем случае он опрокинул потерпевшую на спину. «К счастью, все женщины защищались, а одна из них даже укусила мужчину за руку до крови. После сопротивления преступник убегал с места происшествия», — рассказала Мичаликова.

Полиция немедленно направила на место несколько патрулей, а также кинолога. Вскоре после этого поступило сообщение о нападении на еще одну женщину. «Во время выезда на место кинолог заметил идущего по улице мужчину, который соответствовал описанию возможного преступника. Поэтому кинолог сразу позвонил своим коллегам, остановил мужчину и попросил предъявить удостоверение личности. У подозреваемого была окровавленная рука. «Несмотря на историю о том, что он якобы упал, мужчина был задержан и передан следователям», — пояснила пресс-секретарь.

Помимо описанных нападений, полиция в ходе допроса выявила еще несколько его преступлений не только в декабре, но и в марте прошлого года. Тогда он также приставал к женщинам и пытался их обокрасть.

Мужчина из окрестностей города Нови-Йичин намеренно выбрал себе жертв из Остравы, чтобы его не узнали.

«Уполномоченный обвинил мужчину в совершении 9 преступлений: грабежей, изнасилований, краж и ограничения личной свободы. В случае признания вины обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы», — добавила Мичаликова.

Источники: novinky.cz

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