Трагедия в Чехии: пропавшая женщина и ее трехлетний ребенок найдены спустя 3 дня поисков

Пропавшая без вести 40-летняя женщина и ее 3-летний сын были найдены горной службой мертвыми в лесу возле Ружовой горы в Крконоше. Полиция расследует причины смерти.

Поиски, к которым подключились 150 человек из полиции, горной службы и администрации национального парка Крконоше, а также горноспасатели из Польши, продолжались три дня.

Источники: ct24.ceskatelevize.cz

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