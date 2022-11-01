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Трагедия в Чехии: пропавшая женщина и ее трехлетний ребенок найдены спустя 3 дня поисков

Трагедия в Чехии: пропавшая женщина и ее трехлетний ребенок найдены спустя 3 дня поисков

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
02 января
13:31
887
Пропавшая без вести 40-летняя женщина и ее 3-летний сын были найдены горной службой мертвыми в лесу возле Ружовой горы в Крконоше. Полиция расследует причины смерти.

Трагедия в Чехии: пропавшая женщина и ее трехлетний ребенок найдены спустя 3 дня поисков

Поиски, к которым подключились 150 человек из полиции, горной службы и администрации национального парка Крконоше, а также горноспасатели из Польши, продолжались три дня.

Источники: ct24.ceskatelevize.cz

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