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Эпидемия гриппа в Чехии продолжается, на снижение уровня заболеваемости повлияли праздники

Эпидемия гриппа в Чехии продолжается, на снижение уровня заболеваемости повлияли праздники

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Kochy
02 января
20:12
125
Чехия продолжает бороться с эпидемией гриппа, заявили 2 января в Государственном институте здоровья Чехии (SZÚ). В последнюю неделю прошлого года заболеваемость значительно снизилась, но на данные повлияли рождественские праздники.

Эпидемия гриппа в Чехии продолжается, на снижение уровня заболеваемости повлияли праздники

Согласно данным института, заболеваемость острыми респираторными заболеваниями снизилась примерно на четверть (на 26,3%) и достигла 1770 случаев на 100 тысяч жителей, но эпидемия сохраняется.

Из-за праздников статистическое снижение заболеваемости не соответствует реальному положению, сказал Ян Кинч, заведующий отделением инфекционных болезней SZÚ.

В SZÚ напомнили, что в период рождественских и новогодних праздников многие люди не обращались к врачу или обращались в травмпункт, поэтому эти данные не учитываются в статистике заболеваемости.

Медики отмечают самое высокое снижение заболеваемости среди детей в возрасте от 6 до 14 лет (почти на 42%). Рождественские праздники сыграли решающую роль в этом.

Сам по себе грипп продолжает расти, несмотря на снижение общей заболеваемости (на 4,1% на прошлой неделе), особенно среди взрослого населения на прошлой неделе. На сегодняшний день врачи зафиксировали 75 клинически тяжелых случаев в текущем сезоне гриппа, 18 из которых закончились летальным исходом.

«Смерти от тяжелого течения гриппозной инфекции зарегистрированы в основном у лиц старше 65 лет, когда было зарегистрировано 16 случаев. Две смерти попадают в возрастную категорию от 25 до 64 лет», — говорится в сообщении института.

Положительным моментом является то, что продолжает снижаться активность вирусов RS, распространившихся в основном среди детей за несколько недель до конца прошлого года.

Источник: novinky.cz

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