Убила ребенка, а потом себя? Чешский судмедэксперт считает, что две смерти в Крконоше не были случайны

Полиция расследует смерть сорокалетней женщины и ее трехлетнего сына в Крконоше как убийство и самоубийство, что подтвердил судебно-медицинский эксперт. По предварительным данным, женщина и ребенок скончались 28 декабря, сообщила сегодня пресс-секретарь полиции Ива Кормошова.

«Нами возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении особо тяжкого преступления в виде убийства с последующим самоубийством», — сообщила пресс-секретарь.

До поздней ночи на месте обнаружения двух тел работали следователи с участием судебно-медицинского эксперта и выясняли обстоятельства гибели.

«После осмотра найденных тел выяснилось, что смерти были насильственными», — сказала пресс-секретарь. Если дальнейшее расследование подтвердит, что убийство ребенка было совершено его матерью, полиция закроет дело. Логично, что лицо, которое умерло, не может быть привлечено к ответственности.

О пропаже женщины и ребенка сообщил в полицию в пятницу, 30 декабря, партнер женщины, он же отец мальчика, в отделении полиции в Либчице-над-Влтавой недалеко от Праги. После этого полиция начала поиски. Это первая гибель людей в Крконоше этой зимой.

Источники: ceskenoviny.cz

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