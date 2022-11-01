Чехи любят наряжаться к зимним праздникам больше, чем итальянцы

Недавний опрос Glami выявил, что целых 75% чехов любят красиво приодеться на Рождество, и это больше всего из девяти стран, в которых платформа проводила опрос. По сравнению с чехами «пасут задних» даже словаки (66%) и итальянцы (42%). Румыны же вообще на удивление мало интересуются рождественским стилем (27%).
Чего у чехов нет, в отличие от других народов, так это тематических рождественских свитеров. У вас тоже? Тогда вы похожи на 43% граждан этой страны. На пять процентов меньше людей имеют носки, футболки или свитер с рождественским мотивом, но не планировали надевать их к рождественскому обеду.
Источники: novinky.cz
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