В Чехии суд по делу Čapí hnízdo подходит к концу, прокурор хочет для Бабиша условное наказание и штраф 10 млн крон

Судебный процесс сегодня перешел в завершающую фазу. Государственный обвинитель Ярослав Шарох предложил трехлетний условный срок с пятилетним испытательным сроком для экс-премьер-министра Андрея Бабиша и его бывшей советницы Яны Нагиовой. Прокурор также требует штрафа в размере 10 млн крон для Бабиша и 500 000 крон для Нагиовой. Оба подсудимых отрицают свою вину. Судья Ян Шотт объявил, что, вероятно, вынесет решение по делу в понедельник, 9 января.

По словам Шароха, Нагиова занималась мошенничеством с субсидиями и нанесла ущерб финансовым интересам ЕС, а Бабиш помогал этому мошенничеству. Шарох заявил, что соблюдены все условия для назначения наказания ниже установленной законом нормы, которая составляет от пяти до десяти лет лишения свободы. Он упомянул, что с момента совершения преступления прошло много времени, а также отметил, что компания Imoba задним числом вернула спорную субсидию государству. Imoba из холдинга Agrofert теперь владеет Čapí hnízdo. Бабиш владел холдингом до 2017 года, а затем передал его трастовым фондам.

«Это невозможно комментировать, я думаю, прокурор не был здесь во время дачи всех показаний», — сказала Нагиова журналистам в перерыве. «Я не понимаю, почему это дело рассматривает суд. Против меня нет улик, я ничего не сделал», — заявил Бабиш после заседания.

В обвинительном заключении утверждается, что на рубеже 2007 и 2008 годов Бабиш организовал вывод фермы Čapí hnízdo из холдинга Agrofert и продажу акций своим детям и партнерше. По словам прокурора, он сделал это, чтобы создать впечатление, что ферма имеет право на получение субсидии для малых и средних предприятий. Согласно обвинительному акту, Нагиова подала успешную заявку на получение субсидии, а ее выплата привела к убыткам для Краевого совета Среднечешского края в размере 49,9 млн крон.

В своем заключительном слове Шарох напомнил показания сына политика Андрея Бабиша-младшего, который в сентябре заявил в суде, что не подписывал акт о передаче акций фермы Čapí hnízdo. В таком случае, по мнению истца, он не стал приобретателем акций и четверть акций Čapí hnízdo осталась во владении Agrofert.

«Учитывая миллиардный оборот этих компаний и количество их сотрудников, очевидно, что ферма Čapí hnízdo не может быть отдельным и независимым предприятием и не может быть малым и средним предприятием», — сказал прокурор. По его словам, ключевым вопросом для оценки остается, работают ли Čapí hnízdo и Agrofert на одних и тех же рынках.

По словам адвоката Бабиша Эдуарда Бруны, не доказано, что выход Čapí hnízdo из холдинга Agrofert имел причинно-следственную связь с получением субсидии. По его словам, Бабиш никогда не отрицал выведения предприятия из холдинга, потому что это не преступная деятельность. А показания о том, что Бабиш интересовался проектом, также не указывают на совершение преступления.

Адвокаты подсудимых ссылались на принцип обратной силы, то есть на то, что деяние является преступным только в том случае, если его преступность была установлена​​законом до его совершения. Нагиова подала заявку на получение субсидии в феврале 2008 года, а уголовное наказание за причинение вреда финансовым интересам ЕС, в котором ее обвиняют, было введено в кодекс позже. По словам Шароха, имеет значение и тот факт, что Нагиова позже подала заявку на выплату уже предоставленной субсидии.

В пятницу в суде будут выступать подсудимые. Бабиш сказал, что его заключительная речь продлится около трех часов.

Источник: ceskenoviny.cz

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