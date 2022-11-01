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В Чехии хакеры атакуют электронные ящики данных

В Чехии хакеры атакуют электронные ящики данных

Партнер рубрики:
Kochy
06 января
08:33
410
По словам министра внутренних дел Вита Ракушана, система электронных ящиков данных (datové schránky) в Чехии подвергается хакерским атакам. Пользовательские данные не пострадали, однако система работает медленнее и могут возникнуть проблемы при доступе из-за рубежа. Министр сообщил, что атаки, которые начались 5 января, продолжаются.

В Чехии хакеры атакуют электронные ящики данных

По словам Ракушана, эксперты работают над решением, и всеми кибератаками занимается недавно созданное полицейское управление — Национальный штаб по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью. «Ситуация решается, в настоящее время атаки продолжаются», — сказал он.

«Отражение атак происходит успешно в самом важном плане — в плане обеспечения безопасности и защиты данных», — заключил глава МВД.

С этого года ящики данных стали обязательными для самозанятых лиц, ассоциаций и других юридических лиц. В общей сложности их число к марту увеличится на 2,2 млн и составит примерно 3,9 млн. Создание и использование электронного ящика данных для физических лиц остается добровольным.

 

Источник: novinky.cz

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