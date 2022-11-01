Он называл это «интимный редизайн». В Чехии тренера личностного роста обвинили в изнасиловании клиенток

Вчера пражские полицейские сообщили, что тренера личностного роста Вратислава Хлашека обвинили в сексуальном принуждении. Если его признают виновным, ему грозит до четырех лет лишения свободы. На данный момент следователи по уголовным делам зарегистрировали семь потерпевших и просят других пострадавших женщин, которые до сих пор не решались написать заявление, звонить по номеру 158.

Хлашек описывает себя как коуча, который занимается «интимным редизайном». Внимание на поведение тренера Вратислава Хлашека когда-то обратил портал Deník N, редакторы которого разговаривали с его клиентками.

«С каким бы вопросом они к нему ни приходили, он всегда находил проблему в сексуальной сфере и предлагал поработать над ней на сеансах вместе — у него это называлась "работа с телом". В рамках совместных сеансов имели место раздевание, ощупывание, оральный секс, вагинальный массаж и, предположительно, половой акт. Все под предлогом помощи молодым женщинам», — описал Deník N.

Хлашек признался газете в мастурбации, но отрицает обвинения в половом акте.

На своем сайте Хлашек описывает себя как тренера, который занимается личным, партнерским и интимным редизайном:

«Более 30 лет работы с детьми и молодыми людьми, у которых было не все в порядке с семьей, привели меня к новым открытиям в нейробиологии, изучению современных методов самосознания и традиционной работе с телом. Благодаря этому я уже смог помочь сотням людей найти собственные решения для свободной и полноценной жизни», — говорится на сайте. Однако, по данным полиции, у него даже нет тренерской аккредитации.

«Мужчина злоупотреблял своим положением коуча и после ряда манипуляций раздвигал границы дозволенного в сексуальной сфере от раздевания и самоудовлетворения до полового акта», — говорит пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова.

Полиция исследовала деятельность Хлашека и заподозрила 55-летнего мужчину в совершении изнасилования.

«В 1990-х был инцидент, но полицейские отложили рассмотрение дела в связи с прекращением уголовной ответственности из-за истечения срока давности», — заявила Сиржиштова. По мнению криминалистов, не исключено, что мужчина продолжал совершать противоправные действия. Об этом стало известно от нескольких пострадавших.

На данный момент следователи зарегистрировали семь жертв, сейчас ищут остальных.





Источники: prazska.drbna.cz

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