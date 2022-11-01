В Чехии заработала машина скорой помощи, исполняющая желания больных

В начале января Ассоциация самаритян Чешской Республики представила специальную машину скорой помощи, которая доставляет пациентов не в больницы, а туда, куда они сами попросят. Экипаж возит больных бесплатно и заботится об их здоровье на концертах, спортивных матчах, в гостях у друзей или за границей. В машине скорой помощи есть кофемашина и телевизор.

Ассоциацию вдохновили партнеры в Гамбурге, где подобный проект был запущен в 2017 году. По словам пресс-секретаря Петры Хомоловой, Ассоциация самаритян получила запрос на эту услугу и поэтому решила ее реализовать.

Сначала проект сосредоточился на Праге и Среднечешском крае, но желания людей могут исполнить в любой точке страны. Для службы выделили специальную машину, которая также работает как скорая помощь. В распоряжении пациентов будет широкая кушетка, там можно выпить кофе или посмотреть фильм.

«Специфика машины скорой помощи заключается еще и в том, что во время поездки пациенту открывает панорамный вид», — говорит Хомолова.

О помощи в исполнении желания могут попросить больные дети и взрослые, а также пенсионеры.

«Мы пока не знаем, каков будет интерес и нужно ли будет отбирать клиентов. Однако мы хотели бы выполнить все пожелания пациентов, если это будет в наших силах», — пояснила Хомолова. На первое задание скорая помощь поедет 11 января. Клиента с болезнью Альцгеймера доставят на пивной спа-курорт «Ходовар». Уже поступили и другие желания от пациентов. «Человек из хосписа в Ржичанах, полностью обездвиженный после инсульта, хотел бы посмотреть на свадьбу своей дочери. Также одна пожилая женщина, у которой есть родственники в Риме, изъявила желание побывать там снова», — рассказала Хомолова.

Источники: prazska.drbna.cz

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