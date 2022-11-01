Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Он отправился в лес в одной футболке и не вернулся. В Чехии ищут пропавшего под Новый год парня

Он отправился в лес в одной футболке и не вернулся. В Чехии ищут пропавшего под Новый год парня

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
06 января
17:20
47
Полиция разыскивает пропавшего без вести 20-летнего Лукаша Грона, которого в последний раз один из членов семьи видел в канун Нового года в пять часов дня в Краницах Бенешовского района недалеко от смотровой площадки Секана Скала. Лукаш не вернулся домой в Йилове-у-Праги и даже не пришел на занятия во вторник. Его разыскивают друзья, три десятка полицейских и четыре кинолога со служебными собаками, но, к сожалению, пока безрезультатно.

Он отправился в лес в одной футболке и не вернулся. В Чехии ищут пропавшего под Новый год парня

Лукаш попрощался со своим родственником и сказал, что позже приедет домой в Йилове-у-Праги, но этого пока не произошло. По словам его семьи и друзей, Лукаш очень хорошо знает окрестности смотровой площадки и местные леса, часто ездит сюда с друзьями на экскурсии. 

«Поскольку пропавший не вернулся домой, его семья и друзья беспокоятся за его здоровье и жизнь. Пропавший человек — среднего телосложения, со светлыми волнистыми волосами, голубыми глазами, в последний раз его видели в полосатой футболке с короткими рукавами и черных брюках», — рассказала пресс-секретарь полиции Барбора Шнеевейсова.  — «Если вы где-то видели пропавшего Лукаша или у вас есть какая-либо информация, которая может помочь полиции в поисках, позвоните по номеру 158. Заранее благодарим вас за помощь».

 

Источники: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2-й выпуск)

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день



читайте по теме
Assets
06 января
16:03
175
Рынок недвижимости
Резкий рост арендной платы за квартиры в Чехии остановился, в некоторых регионах цены даже упали
Assets
06 января
15:25
233
Общество
В Чехии заработала машина скорой помощи, исполняющая желания больных
Assets
06 января
14:33
541
Общество
Он называл это «интимный редизайн». В Чехии тренера личностного роста обвинили в изнасиловании клиенток
Assets
06 января
13:46
320
Образование
Как подготовиться к работе будущего? Чешский эксперт дала ключевые советы, как оставаться на плаву
Последние новости:
Assets
06 января
15:53
136
Общество
За проезд в пражских автобусах можно будет платить картой. Но когда?
Assets
06 января
15:25
233
Общество
В Чехии заработала машина скорой помощи, исполняющая желания больных
Assets
06 января
14:33
541
Общество
Он называл это «интимный редизайн». В Чехии тренера личностного роста обвинили в изнасиловании клиенток
Assets
06 января
13:43
254
Экономика
В прошлом году продажи легковых автомобилей в Чехии снизились на 7,2% — до 192 087 штук
Assets
06 января
10:08
527
Экономика
Четверть людей в Чехии подрабатывают после работы
Assets
06 января
09:13
399
Общество
Серебро из Канады: у чешских юниоров есть нечто более важное, чем медаль
Assets
06 января
08:33
485
Общество
В Чехии хакеры атакуют электронные ящики данных
Assets
05 января
20:10
3449
Экономика
Deloitte: Чехию ждет рецессия, реальная заработная плата снова упадет
Assets
05 января
18:31
1179
Общество
В Чехии суд по делу Čapí hnízdo подходит к концу, прокурор хочет для Бабиша условное наказание и штраф 10 млн крон
Assets
05 января
14:33
1668
Экономика
Плохая новость для курильщиков: сигареты в Чехии подорожают


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес