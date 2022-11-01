Он отправился в лес в одной футболке и не вернулся. В Чехии ищут пропавшего под Новый год парня

Полиция разыскивает пропавшего без вести 20-летнего Лукаша Грона, которого в последний раз один из членов семьи видел в канун Нового года в пять часов дня в Краницах Бенешовского района недалеко от смотровой площадки Секана Скала. Лукаш не вернулся домой в Йилове-у-Праги и даже не пришел на занятия во вторник. Его разыскивают друзья, три десятка полицейских и четыре кинолога со служебными собаками, но, к сожалению, пока безрезультатно.

Лукаш попрощался со своим родственником и сказал, что позже приедет домой в Йилове-у-Праги, но этого пока не произошло. По словам его семьи и друзей, Лукаш очень хорошо знает окрестности смотровой площадки и местные леса, часто ездит сюда с друзьями на экскурсии.

«Поскольку пропавший не вернулся домой, его семья и друзья беспокоятся за его здоровье и жизнь. Пропавший человек — среднего телосложения, со светлыми волнистыми волосами, голубыми глазами, в последний раз его видели в полосатой футболке с короткими рукавами и черных брюках», — рассказала пресс-секретарь полиции Барбора Шнеевейсова. — «Если вы где-то видели пропавшего Лукаша или у вас есть какая-либо информация, которая может помочь полиции в поисках, позвоните по номеру 158. Заранее благодарим вас за помощь».

Источники: prazska.drbna.cz

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