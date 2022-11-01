Две женщины и ребенок пострадали при столкновении автомобиля с трамваем в Праге

«На улице Коневова произошло столкновение легкового автомобиля с трамваем. По предварительной информации, два человека не могут выбраться из машины», — рассказали в спасательной службе. Позже спасатели уточнили, что медики оказали помощь трем пострадавшим: двум женщинам и ребенку.
Врачам пришлось реанимировать 31-летнюю женщину, которая находилась за рулем. «Сердцебиение восстановилось, пострадавшую доставили в Виноградскую больницу», — сообщили спасатели. 30-летнюю пассажирку доставили в больницу с ушибами спины и грудной клетки, ребенок получил черепно-мозговую травму.
Пожарные сообщили в Твиттере, что происшествие ограничило движение транспорт, включая трамваи. Представитель пражской полиции Ян Данек сообщил ЧТК после 12:00, что трамвайное движение уже восстановлено, но улица остается закрытой для автомобилей в одном направлении.
Источник: novinky.cz
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