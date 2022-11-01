Дефицит лекарств в Чехии может продлиться еще год

Заместитель министра здравоохранения Якуб Дворжачек пообещал, что пенициллин, наиболее широко используемый антибиотик, которого нет на рынке и в больницах уже несколько недель, должен вернуться в аптеки на следующей неделе. Однако он добавил, что общая нехватка лекарств, с которой сейчас сталкивается большинство европейских стран, может продлиться еще долго. «От нескольких месяцев до, возможно, года», — сказал он.

«Основной антибиотик пенициллин должен появиться в начале следующей недели. Он станет доступен в большинстве аптек, но гарантировать, что он будет во всех, невозможно. Такой возможности нет ни у министерства, ни у SÚKL (Государственного управления по контролю за оборотом лекарств Чехии)», — сказал он.

Производителей застали врасплох

По его словам, снижение количества антибиотиков в продаже вызвано чрезмерным и неожиданным уровнем потребления, которое застало производителей врасплох. «За последние два года благодаря маскам практически исчезли респираторные заболевания. Но это также сделало население гораздо более чувствительным к ним, — сказал замминистра. — Производство лекарств не в состоянии гибко реагировать на спрос».

По его словам, с похожей проблемой столкнулись Германия, Австрия и Франция. Волна респираторных заболеваний, особенно гриппа, сейчас достигает кульминации и в ближайшие недели пойдет на спад, что снизит нынешний высокий спрос на лекарства.

«Больным не нужно беспокоиться о том, что антибиотиков нет. Всегда что-то будет доступно, но, может быть, не конкретный производитель», — сказал Дворжачек. По данным Государственного института здравоохранения (SZÚ), заболеваемость гриппом продолжает расти — в настоящее время на 4%.

Проблема может возникнуть, когда из-за отсутствия подходящих антибиотиков пациенты вынуждены принимать так называемые антибиотики широкого спектра действия. Это может привести к антибиотикорезистентности, то есть состоянию, при котором бактерии становятся устойчивыми к лекарствам, о чем врачи уже давно предупреждали. Пенициллин — один из безопасных антибиотиков, который до сих пор воздействует на бактерии.

«Мы обсуждаем это с профессиональными компаниями и стараемся свести риск к минимуму, обеспечив постоянную доступность основных антибиотиков. Однако мы не исключаем, что в ближайшие недели нам придется обратиться и к другим группам антибиотиков», — признал замминистра.

Люди покупают лекарства в Польше

В Чешской Республике в последние годы уже наблюдался дефицит лекарств, но в значительно меньшей степени. Председатель Ассоциации терапевтов Петр Шонка отметил, что никогда раньше не сталкивался с такой ситуацией.

Lékárna.cz, крупнейшая онлайн-аптека в Чехии, считает ситуацию критической — хуже, чем во время второй волны ковида. Наблюдается не только недостаток лекарств от температуры, гриппа и простуды, но и даже гомеопатических средств.

«В настоящее время Lékárna.cz предлагает товары, закупленные в декабре. Однако при таком высоком спросе, по нашим оценкам, запасов хватит максимум на семь дней», — сказал Карел Клоднер, исполнительный директор.

Количество запросов в онлайн-консультацию о том, когда снова появятся лекарства, увеличилось на 60%. Люди часто вынуждены покупать лекарства в Польше, в том числе в польских интернет-аптеках.

В Польше рецепт врача принимается только в бумажном виде. «Электронный рецепт действителен только в Чешской Республике, в Польше вам, скорее всего, по нему не выдадут лекарства», — отметила Павла Горакова из Lékárna.cz.

Источник: novinky.cz

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