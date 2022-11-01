Премьер Чехии написал послание на танке: «Отважным защитникам Украины, Чехия»

В прошлом году Excalibur Army поставила Украине 150 единиц тяжелой техники, танков, ракетных установок, артиллерийских систем и боевых машин пехоты. Еще почти 100 единиц модернизированных танков Т-72 на сумму 2,2 млрд крон, которые были заказаны и оплачены правительствами США и Нидерландов, компания поставит в Украину в этом году.

Об этом заявил журналистам премьер-министр Петр Фиала во время посещения завода компании, расположенного в Чехии.

«Эта совместная деятельность Чехии, США и Нидерландов, которую координирует Минобороны Чехии, является образцовым примером международного оборонного сотрудничества», — сказал премьер-министр.

«Укрепляется обороноспособность Украины, от успеха которой зависит глобальная безопасность, в то же время Чехия укрепляет обороноспособность своей территории. Также понятно, что перевозки от нас в Украину значительно проще, чем, например, из США или других стран», — отметил он.

Затем он написал на одном из модернизированных танков, которые будут направлены в Украину, послание «Отважным защитникам Украины, Чехия» и подписался.

Он также оценил поддержку общественности. «Это выражается в том числе в сборах на гуманитарную помощь, а также в приобретении военной техники. Денег, которые собрали люди, хватило на один танк», — заявил Фиала.

Источник: novinky.cz