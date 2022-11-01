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В Чехии из-за теплой погоды прекратила работу половина горнолыжных курортов

В Чехии из-за теплой погоды прекратила работу половина горнолыжных курортов

Партнер рубрики:
Kochy
10 января
10:55
307
На сегодняшний день в Чехии работает только половина чешских горнолыжных курортов, причем в ограниченном режиме. По словам главы Ассоциации горных курортов Либора Кнота, убытки, понесенные курортами в минувшие недели, не удастся покрыть к концу сезона.

В Чехии из-за теплой погоды прекратила работу половина горнолыжных курортов

Между зелеными холмами сияет белая полоса технического снега. Однако при дневных температурах выше пяти градусов и здесь больше грязных мест, с которыми сотрудники отважно борются каждую ночь. Кроме того, иногда идут дожди, а так как даже ночью нет заморозков, насыпать искусственный снег не представляется возможным. Тем не менее SkiResort Černá hora – Pec держится, и основные трассы продолжают работать, там сейчас катаются тысячи лыжников. По крайней мере так было в прошлые выходные, 7 и 8 января.

«После двух лет ковида у нас были большие ожидания, и они не оправдались в основном из-за отсутствия снега. Но ситуация не так уж и плоха. Пока есть катание на лыжах и люди не отменяют свое пребывание», — говорит Патрик Шила, оператор пансиона U Vleku Javor в Пец-под-Снежкой.

Перед выходными закрыли горнолыжную зону в Клиновце. «Все кончено, мы проиграли. Утром казалось, что ограничения будут только из-за силы ветра, но в сочетании с проливным дождем и весенними температурами это лишило нас остатков склонов», — говорится в официальном заявлении горнолыжного курорта в Facebook. Закрылись и курорты Boží Dar (Крушные горы) и Hochficht на Шумаве.

«На выходных работало более 60% горнолыжных курортов, а на сегодняшний день только 51%», — говорит Либор Кнот, директор Ассоциации горных курортов Чешской Республики. По его словам, уже сейчас ясно, что эта зима не будет удачной. Курорты встретили ее после двух лет ковида и во времена дорогой энергии и высокой инфляции.

«Уже 9 января, и не похоже, что погода изменится через два-три дня», — добавляет Кнот.

Его слова подтверждает Рене Хронеш, руководитель крупнейшей горнолыжной зоны в Шпиндлерув-Млине, где работают 8 из 18 трасс, а количество посетителей составляет примерно половину того, что могла бы принести «стандартная» зима.

«Падение посещаемости, особенно в период между Рождеством и Новым годом, было огромным на всех курортах. В целом это отрицательно скажется на развитии всех горнолыжных курортов. У сезона есть два основных пика, и мы пропустили первый — между Рождеством и Новым годом — во многом из-за погоды. Мы не сможем наверстать это в феврале», — добавляет Хронеш.

Курорты, которые остаются открытыми, часто работают с ограничениями, поэтому предлагают абонементы по межсезонным ценам или со скидкой. 

«Зима еще не закончилась. Мы пережили ковид с помощью государства, а этот сезон пока не будем оценивать, потому что он еще не закончился. Выпадет снег, и мы снова будем работать в обычном режиме. Теперь мы катаемся на трассе номер пять, и гости не отменяют свое пребывание», — добавляет Владимир Касик, директор Ski&Bike Špičák, где из-за отсутствия снега на прошлой неделе был остановлен кресельный подъемник, но катание на семейном склоне по-прежнему доступно.

Источник: seznamzpravy.cz

 

 

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