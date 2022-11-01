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Правительство Чехии 11 января, скорее всего, назначит представителя по восстановлению Украины

Правительство Чехии 11 января, скорее всего, назначит представителя по восстановлению Украины

Партнер рубрики:
Kochy
10 января
13:01
256
В среду, 11 января, правительство Чехии, вероятно, создаст должность представителя правительства по восстановлению Украины и сразу же назначит кандидата на этот пост. Согласно более ранней информации от ЧТК, кандидатом является Томаш Копечны, в конце прошлого года покинувший должность заместителя по производственной кооперации в Министерстве обороны. Министр иностранных дел Ян Липавски («Пираты»), который представит материал кабинету, неоднократно отказывался публиковать имя кандидата на этот пост.

Правительство Чехии 11 января, скорее всего, назначит представителя по восстановлению Украины

«Это задача, которая предъявляет большие требования к координации между ведомствами, иностранными спонсорами, финансовыми учреждениями, международными организациями и украинскими партнерами», — ранее сказал Липавски ЧТК. По словам главы чешской дипломатии, этот чиновник должен быть в состоянии не только помочь Украине, но и приумножить возможности для чешских компаний и организаций.

Копечны был одной из ключевых фигур в организации военной помощи Украине, подвергшейся нападению России. Он проработал в Минобороны почти 10 лет, а с января 2020 года был заместителем министра. Покидая пост, он сообщил, что получил предложение, от которого не смог отказаться.

Помимо прочего, Копечны отвечал за создание счета украинского посольства в Праге, на который люди отправили более миллиарда крон на закупку оружия для Украины. Он также участвовал в организации поставок вооружения для Вооруженных сил Украины, посетил Украину и был награжден орденом «За заслуги» III класса — его наградил президент Украины Владимир Зеленский.

Копечны пришел в Министерство обороны в мае 2013 года из некоммерческого сектора. Он заявил о себе как о специалисте по оборонно-промышленной кооперации. «Я очень благодарен за то, что имел возможность помочь в создании системы оборонно-промышленного сотрудничества с зарубежными странами», — сказал он ранее сайту Aktuálně.cz. Кульминацией этих усилий стало создание Агентства межправительственного оборонного сотрудничества (AMOS), которое с февраля прошлого года оказывает государственную поддержку чешским компаниям, работающим в сфере обороны и безопасности, в продаже военной техники на межправительственном уровне.

В октябре правительство утвердило программу гуманитарной, стабилизационной, восстановительной и экономической помощи Украине, на которую Чехия будет ежегодно выделять полмиллиарда крон в период с 2023 по 2025 год. Большая часть программы является продолжением помощи, предоставленной в прошлом году, и долгосрочных усилий Чешской Республики по стабилизации и преобразованиям в Украине. Остальная часть программы должна способствовать привлечению чешских компаний к восстановлению страны.

Источник: ceskenoviny.cz

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