Правительство Чехии 11 января, скорее всего, назначит представителя по восстановлению Украины

В среду, 11 января, правительство Чехии, вероятно, создаст должность представителя правительства по восстановлению Украины и сразу же назначит кандидата на этот пост. Согласно более ранней информации от ЧТК, кандидатом является Томаш Копечны, в конце прошлого года покинувший должность заместителя по производственной кооперации в Министерстве обороны. Министр иностранных дел Ян Липавски («Пираты»), который представит материал кабинету, неоднократно отказывался публиковать имя кандидата на этот пост.

«Это задача, которая предъявляет большие требования к координации между ведомствами, иностранными спонсорами, финансовыми учреждениями, международными организациями и украинскими партнерами», — ранее сказал Липавски ЧТК. По словам главы чешской дипломатии, этот чиновник должен быть в состоянии не только помочь Украине, но и приумножить возможности для чешских компаний и организаций.

Копечны был одной из ключевых фигур в организации военной помощи Украине, подвергшейся нападению России. Он проработал в Минобороны почти 10 лет, а с января 2020 года был заместителем министра. Покидая пост, он сообщил, что получил предложение, от которого не смог отказаться.

Помимо прочего, Копечны отвечал за создание счета украинского посольства в Праге, на который люди отправили более миллиарда крон на закупку оружия для Украины. Он также участвовал в организации поставок вооружения для Вооруженных сил Украины, посетил Украину и был награжден орденом «За заслуги» III класса — его наградил президент Украины Владимир Зеленский.

Копечны пришел в Министерство обороны в мае 2013 года из некоммерческого сектора. Он заявил о себе как о специалисте по оборонно-промышленной кооперации. «Я очень благодарен за то, что имел возможность помочь в создании системы оборонно-промышленного сотрудничества с зарубежными странами», — сказал он ранее сайту Aktuálně.cz. Кульминацией этих усилий стало создание Агентства межправительственного оборонного сотрудничества (AMOS), которое с февраля прошлого года оказывает государственную поддержку чешским компаниям, работающим в сфере обороны и безопасности, в продаже военной техники на межправительственном уровне.

В октябре правительство утвердило программу гуманитарной, стабилизационной, восстановительной и экономической помощи Украине, на которую Чехия будет ежегодно выделять полмиллиарда крон в период с 2023 по 2025 год. Большая часть программы является продолжением помощи, предоставленной в прошлом году, и долгосрочных усилий Чешской Республики по стабилизации и преобразованиям в Украине. Остальная часть программы должна способствовать привлечению чешских компаний к восстановлению страны.

Источник: ceskenoviny.cz

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