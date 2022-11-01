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ФОТО: Рождества как не бывало. На «Старомаке» в Праге распилили елку

ФОТО: Рождества как не бывало. На «Старомаке» в Праге распилили елку

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anastasiia-kn
10 января
15:03
196
На Староместской площади остались лишь груды веток: 25-метровую елку распилили. Рождественский дух остался в прошлом году.

ФОТО: Рождества как не бывало. На «Старомаке» в Праге распилили елку

В понедельник утром на Староместской площади в Праге убрали рождественскую елку.

Весь праздничный период площадь украшало 25-метровое дерево.

Прежде чем его срубили, оно росло 58 лет.

Спиливание веток длилось менее часа.

Звуки традиционных колядок на Староместской площади сменились звуком бензопилы.

Сотрудники пражских служб разрезали дерево на части и увезли. Ветки послужат кормом для животных.

Стальной канат, которым сносили дерево. 

Во всей Праге ежегодно после праздников утилизируют 300 000 елок.

Источник: seznamzpravy.cz

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