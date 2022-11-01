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Испуганный вор в Чехии украл велосипед стоимостью 10 тысяч евро — единственный в мире

Испуганный вор в Чехии украл велосипед стоимостью 10 тысяч евро — единственный в мире

Партнер рубрики:
Kochy
11 января
11:09
73
​Уникальную кражу велосипеда расследуют преступники в Либереце, где вор забрал из магазина карбоновый горный велосипед, стоимость которого владелец магазина оценил почти в четверть миллиона крон. Это единственный в мире пример такого дизайна. По данным полиции, вор был напуган сигнализацией и, убегая, забрал то, что у него было под рукой.

Испуганный вор в Чехии украл велосипед стоимостью 10 тысяч евро — единственный в мире

Пресс-секретарь полиции Ивана Балакова сообщила об этом деле во вторник, 10 января. По данным следствия, вор проник в магазин велосипедов на улице Свободы в Либереце в вечером 7 января, после чего была поднята тревога.

«Поэтому в панике он схватил один велосипед, который стоял ближе всего, и скрылся на нем. К сожалению, это был самый дорогой велосипед во всем магазине. Это горный, полноподвесной, полностью карбоновый велосипед Koba Trailtool с карбоновыми ободами и другими компонентами премиум-класса в нескольких оттенках синего цвета», — сказала пресс-секретарь, добавив, что стоимость велосипеда составляет 230 000 крон.

Балакова отметила, что вор, вероятно, не имеет представления о том, что он украл уникальный велосипед. Его ценность могут оценить только знатоки и дилеры, которые, по словам полицейских, называют его «чертовски быстрыми швейцарскими часами». Вор, не имеющий опыта в этой области, скорее всего, предложит велосипед за небольшую стоимость случайным покупателям или через Интернет.

«Если вы где-нибудь увидите такой велосипед, пожалуйста, позвоните на нашу бесплатную линию экстренной помощи 158. По словам владельца магазина, в мире существует только один-единственный экземпляр этой марки в таком цвете», — подчеркнула Балакова.

Из-за высокого уровня ущерба дело было передано следователям уголовного розыска Либерецкого следственного управления.  «Если преступник будет пойман, ему грозит до пяти лет лишения свободы», — добавила пресс-секретарь.

Источник: novinky.cz



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