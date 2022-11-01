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Эпидемия гриппа в Чехии не прекращается, прежде всего среди взрослого населения

Эпидемия гриппа в Чехии не прекращается, прежде всего среди взрослого населения

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
11 января
15:06
263
Эпидемия гриппа в Чешской Республике продолжается: в первую неделю января уровень заболеваемости вырос на 10,5%. На каждые 100 000 человек врачи зафиксировали 1 956 пациентов, страдающих острыми респираторными заболеваниями. Только по гриппу общий уровень заболеваемости снизился незначительно, на 3,5%. Это подтверждают данные Государственного института здравоохранения (SZÚ).

Эпидемия гриппа в Чехии не прекращается, прежде всего среди взрослого населения

«Среди взрослого населения мы по-прежнему наблюдаем тенденцию к увеличению заболеваемости, особенно среди людей старше 65 лет. Там она выросла более чем на четверть (26,6%), а в возрастной группе 25–64 лет — почти на 20% (18,2%)», — сообщает SZÚ.

«На данные о количестве заболевших все еще влияют праздники, поэтому реальная заболеваемость может быть выше, мы должны учитывать людей, которые не обратились за медицинской помощью в конце праздников и таким образом не вошли в статистику», — напомнил Ян Кинчл, руководитель отдела инфекционных заболеваний Национального института здравоохранения.

По его словам, самые высокие показатели заболеваемости выявлены в крае Высочина, Южноморавском, Моравско-Силезском, Пардубицком, Оломоуцком, Южно-Чешском и Злинском краях.

Врачи обнаружили 136 случаев гриппа с тяжелым течением, из которых 35 закончились летальным исходом.

В Чешской Республике в основном циркулирует грипп типа А.

Источник: novinky.cz

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