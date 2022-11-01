Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
«Услышал мяуканье из коробки». В Брно случайный прохожий спас кота от долгой и мучительной смерти

«Услышал мяуканье из коробки». В Брно случайный прохожий спас кота от долгой и мучительной смерти

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
11 января
15:28
352
Владелец кота в Брно, которому, видимо, надоел питомец, повел себя чрезвычайно жестоко: он выбросил его в мусор, предварительно засунув в коробку и тщательно ее заклеив. Только благодаря внимательному прохожему, услышавшему мяуканье из коробки, животное избежало мучительной смерти от голода и жажды.

«Услышал мяуканье из коробки». В Брно случайный прохожий спас кота от долгой и мучительной смерти

Якуб Ганем, пресс-секретарь городской полиции Брно, сообщил об инциденте на прошлой неделе.

«К полицейским обратился мужчина, который проходил мимо мусорных контейнеров в Старом Лисковце в 5:30 утра. Ему показалось, что он услышал мяуканье из оставленной на земле коробки, но прохожий не решился открыть ее. На верхней части красовалась табличка с надписью "Осторожно! Полудикая кошка"», — описал этот случай пресс-секретарь.

По словам Ганема, полиции было на удивление трудно вскрыть коробку: плотный картон был очень тщательно заклеен скотчем. Окошко, чтобы посмотреть, что находится внутри, пришлось аккуратно прорезать в течение двух минут: полицейские боялись поранить животное. Когда они посветили фонариком внутрь, то увидели полосатого кота, который в страхе трясся в углу коробки.

Служба городской полиции по отлову бездомных животных доставила его в приют.

«Несмотря на предупреждение, молодой кот оказался ручным, спокойным и совершенно миролюбивым. После того как кот пройдет профилактический карантин, заинтересованные лица смогут подать заявку на то, чтобы забрать его из приюта», — рассказал пресс-секретарь.

Он добавил, что кот уже освоился в приюте и находится в добром здравии.

«Мы стали называть его Шредингером, ссылаясь на знаменитый мысленный эксперимент австрийского физика Эрвина Шредингера», — сообщил пресс-секретарь.

Полиция продолжает расследование. На улице Одерска им удалось получить информацию, которая может помочь найти человека, выбросившего животное возле мусорных баков. Свидетели, которые могут оказать помощь в выяснении обстоятельств, могут явиться в полицейский участок на улице Лабска или позвонить по телефону 547 22 33 43.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2-й выпуск)

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день

 


читайте по теме
Assets
03 января
17:41
1264
Общество
«Я бы мог ее спокойно убить». На пражском вокзале пьяный мужчина избил собаку
Assets
02 января
17:33
961
Общество
В Чехии женщина на BMW сбила испуганного страуса
Assets
28 декабря
20:53
1485
Общество
В Чехии из зоопарка сбежала рысь
Assets
27 декабря
09:20
568
Общество
В Словакии выпустили карпов в бассейн, где их ловили дети
Последние новости:
Assets
11 января
16:20
298
Экономика
Что чехи вычеркнули из списка трат в первую очередь? Плохие новости для владельцев ресторанов
Assets
11 января
15:06
263
Общество
Эпидемия гриппа в Чехии не прекращается, прежде всего среди взрослого населения
Assets
11 января
11:09
1030
Общество
Испуганный вор в Чехии украл велосипед стоимостью 10 тысяч евро — единственный в мире
Assets
11 января
09:54
307
Экономика
Рост цен в Чехии в декабре замедлился до 15,8%
Assets
11 января
09:37
475
Экономика
Замглавы Центробанка Чехии: чехи экономят рекордно, продажи падают, инфляция снизится
Assets
11 января
08:20
700
Политика
Движение ANO в Чехии объявит вотум недоверия правительству
Assets
10 января
19:16
3014
Коронавирус
Кракен — новая мутация коронавируса — стремительно распространяется в мире
Assets
10 января
18:15
793
Экономика
Чешский национальный банк сообщил об убытке в размере 411,8 млрд крон по итогам 2022 года
Assets
10 января
15:03
767
Общество
ФОТО: Рождества как не бывало. На «Старомаке» в Праге распилили елку
Assets
10 января
14:06
931
Экономика
Где вы взяли мой номер? В Чехии наложен первый штраф за надоедливый телемаркетинг


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес