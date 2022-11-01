«Услышал мяуканье из коробки». В Брно случайный прохожий спас кота от долгой и мучительной смерти

Владелец кота в Брно, которому, видимо, надоел питомец, повел себя чрезвычайно жестоко: он выбросил его в мусор, предварительно засунув в коробку и тщательно ее заклеив. Только благодаря внимательному прохожему, услышавшему мяуканье из коробки, животное избежало мучительной смерти от голода и жажды.

Якуб Ганем, пресс-секретарь городской полиции Брно, сообщил об инциденте на прошлой неделе.

«К полицейским обратился мужчина, который проходил мимо мусорных контейнеров в Старом Лисковце в 5:30 утра. Ему показалось, что он услышал мяуканье из оставленной на земле коробки, но прохожий не решился открыть ее. На верхней части красовалась табличка с надписью "Осторожно! Полудикая кошка"», — описал этот случай пресс-секретарь.

По словам Ганема, полиции было на удивление трудно вскрыть коробку: плотный картон был очень тщательно заклеен скотчем. Окошко, чтобы посмотреть, что находится внутри, пришлось аккуратно прорезать в течение двух минут: полицейские боялись поранить животное. Когда они посветили фонариком внутрь, то увидели полосатого кота, который в страхе трясся в углу коробки.

Служба городской полиции по отлову бездомных животных доставила его в приют.

«Несмотря на предупреждение, молодой кот оказался ручным, спокойным и совершенно миролюбивым. После того как кот пройдет профилактический карантин, заинтересованные лица смогут подать заявку на то, чтобы забрать его из приюта», — рассказал пресс-секретарь.

Он добавил, что кот уже освоился в приюте и находится в добром здравии.

«Мы стали называть его Шредингером, ссылаясь на знаменитый мысленный эксперимент австрийского физика Эрвина Шредингера», — сообщил пресс-секретарь.

Полиция продолжает расследование. На улице Одерска им удалось получить информацию, которая может помочь найти человека, выбросившего животное возле мусорных баков. Свидетели, которые могут оказать помощь в выяснении обстоятельств, могут явиться в полицейский участок на улице Лабска или позвонить по телефону 547 22 33 43.

Источник: novinky.cz

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