В Чехии грабители напали на мужчину в сауне, он голым бегал за ними по улице

​Вместо того чтобы заняться сексом в частной сауне, 38-летний мужчина из города Пльзень подрался с парой грабителей. Его не остановило даже то, что у него забрали все, включая одежду: пострадавший голым решил догнать грабителей и наказать их. В результате преступники оказались в отделении полиции.

Мужчина в социальных сетях договорился с женщиной о свидании, она назначила встречу на вторник, 3 января, в четыре утра. Они действительно встретились в сауне, но, когда мужчина разделся, женщина подала сигнал двум своим сообщникам 32 и 34 лет. Через некоторое время обманщица попросила раздетого партнера пойти открыть дверь. Тогда все началось.

«Неизвестный с дубинкой ворвался в комнату и начал избивать мужчину. Когда потерпевший стал защищаться, на помощь нападавшему бросился второй сообщник», — сообщила пресс-секретарь полиции Дагмар Брожова.

Тем временем женщина забрала у несчастного деньги, кошелек, мобильный телефон, духи и одежду, и счастливая троица сбежала из сауны.

Однако ограбленный погнался за ними. «Даже несмотря на то, что он был совершенно раздет», — заметила Брожова.

Погоня не ускользнула от внимания случайных свидетелей, и вскоре об этом стало известно полиции. Одного из грабителей задержали на месте, двоих вскоре после этого. Женщина и мужчина постарше оказались в следственном изоляторе, а младшего сразу отправили за решетку из-за ранее совершенных имущественных преступлений.

Источник: novinky.cz

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