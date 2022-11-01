Я выпил пол-литра рома и столько же водки, признался водитель автобуса в Чехии, который перевозил 20 пассажиров

В полицию во второй половине дня обратились медики, которые отправились на помощь водителю с проблемами со здоровьем. Как вскоре выяснилось, его проблемы были связаны с употреблением алкоголя.
«Вызванный патруль полиции с изумлением посмотрел на дисплей прибора, который показал значение 3,33 промилле алкоголя. Водитель автобуса вез более 20 человек», — рассказал пресс-секретарь полиции Павел Шваб.
Водитель признался, что утром выпил пол-литра рома и пол-литра водки. Полиция просит пассажиров, которые не были опрошены, откликнуться. Это был автобус линии 551 из Велке-Павловице (13:09) в Боржетице (около 13:30). Пассажиры могут сообщить информацию по телефону 158.
Источник: novinky.cz
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