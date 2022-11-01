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ЧП на шахте в Чехии: один погибший и несколько раненых

ЧП на шахте в Чехии: один погибший и несколько раненых

Партнер рубрики:
Kochy
12 января
12:48
130
​Один сотрудник OKD погиб и еще несколько получили ранения из-за чрезвычайного происшествия на шахте ČSM-South в Карвинском районе.

ЧП на шахте в Чехии: один погибший и несколько раненых

"Я могу подтвердить, что один работник шахты получил смертельные травмы в результате подземного толчка. Несколько шахтеров также получили травмы, но, к счастью, они легкого характера", - сказала Právo пресс-секретарь OKD Надя Хаттова.

Об инциденте также сообщила в Твиттере Ассоциация профсоюзов горнодобывающей промышленности (OKD).

"Сегодня утром на шахте "ЧСМ-Юг" произошел подземный толчок, в результате которого погиб работник шахты. Сотрудники главной горноспасательной станции HBZS Ostrava уже выехали на место происшествия", - заявили в OKD.

Причины ЧП будет расследовать комиссия, состоящая из представителей окружного горного управления по Моравско-Силезскому и Оломоуцкому регионам, полиции Чешской Республики, руководства OKD и представителей профсоюза.

Источник: novinky.cz

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