Стали известны подробности продления визы временной защиты для беженцев в Чехии

Министерство внутренних дел Чехии обнародовало информацию о том, как будет происходить продление визы временной защиты для украинцев.
Продлить временную защиту смогут лица, имеющие действительный статус временной защиты и только в режиме онлайн. Обещают, что сайт для этой цели будет запущен в начале 2023 года, точная дата пока неизвестна. При регистрации в том числе будет необходимо указать:
– регистрируемый адрес места жительства в Чешской Республике,
– если есть дети: адрес и название школы, в которой зарегистрирован ребенок.
Сколько времени дадут на регистрацию?
Регистрация будет проходить с января (когда заработает сайт) до 31 марта 2023 года. Если не успеть зарегистрироваться для продления временной защиты до 31 марта 2023 года, статус будет утерян и придется повторно подавать заявление на получение временной защиты.
Однако это еще не все. Предполагается, что после осуществления регистрации надо зарезервировать дату личного посещения Департамента по делам иностранцев и миграционной политики МВД.
Для тех, кто успеет зарегистрироваться в срок, статус временной защиты будет продлен до 30 сентября 2023 года, чтобы они имели достаточно времени для посещения департамента и предоставления необходимых документов.
В министерстве затем должны вклеить новую визовую наклейку, таким образом, статус временной защиты будет продлен до 31 марта 2024 года.
Источник: mvcr.cz
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