Суд оставил в силе приговор матери десятерых детей: у нее был ковид и она не соблюдала карантин

​Областной суд в Брно оставил в силе приговор женщине за распространение коронавируса — она получила два года условно. В 2021 году, во время противоэпидемических мероприятий, она покинула ездила по стране и могла заразить ковидом полицейских и спасателей.

Областной суд в Брно в четверг отклонил апелляцию матери десяти детей. У Евы С. был положительный тест на ковид в 2021 году, однако она нарушила противоэпидемические меры и поставила под угрозу жизнь и з других людей.

Таким образом, суд в Брно подтвердил ранее вынесенное окружным судом в Йиглаве решение, согласно которому 42-летнюю женщину приговорили к тюремному заключению на два года с отсрочкой исполнения приговора на два года за распространение инфекционного заболевания. Решение является окончательным.

По мнению судьи Даны Канцировой, апелляция была необоснованной. «Наказание соответствующее. Соответствует всем аспектам вынесения приговора и предусмотрен условный срок. Угроза этого заболевания сохраняется в обществе. Подсудимый не должен повторять ничего подобного в будущем", - сказал председатель судебной коллегии.

У женщины был ковид, когда она ездила по различным регионам Чехии в 2021 году во время жестких противоэпидемических мероприятий, несмотря на запрет. В то время в Чешской Республике действовало чрезвычайное положение, и была введена изоляция. «Она ездила из одного региона в другой без веской причины», — сказала Канцирова.

Мать везла в машине своего трехмесячного ребенка, когда ей стало плохо, и она уснула. Она забыла свой мобильный телефон дома. Муж забеспокоился о ней и вызвал полицию и скорую помощь. «Их вызвали, потому что она пропала. Муж беспокоился за нее, потому что у нее был положительный результат на ковид, поэтому начались ее поиски», — пояснил судья.

Она добавила, что зараженный человек подвергал опасности людей, с которыми она контактировала. «Рассматриваемое преступление имеет форму угрозы. Она говорила с одним из свидетелей с расстояния примерно в метр. Не доказано, что у нее была хотя бы самая элементарная защита в виде маски. Она никому не говорила о риске», — добавил судья.

Мать десяти детей обжаловала первоначальный приговор. Ее защитник Петр Шмид возразил: «Согласно соответствующим разделам, тот, кто подвергает опасности более одного человека, совершает преступление в виде распространения заразной болезни. Но это условие не было выполнено. О ее болезни знали и другие лица, в том числе сотрудники полиции и медики, поэтому они приняли соответствующие меры», — сказал защитник.

«Однозначно доказана возможность заражения большего количества людей», — считает судья.

Адвокат отказался комментировать вердикт, вынесенный в четверг. «У меня нет разрешения от клиента», — добавил он.

Источник: seznamzpravy.cz

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