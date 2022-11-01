У японцев самые сильные паспорта. Чехи делят седьмое место с американцами

​Японский паспорт — самый сильный в мире. Она позволяет ее владельцам путешествовать по 193 направлениям без необходимости заранее оформлять визу. Второе место делят между собой сингапурцы и южнокорейцы, а чехи находятся на седьмой позиции, которую они делят, в частности, с американцами, бельгийцами и норвежцами. С другой стороны, самым слабым паспортом является афганский, по которому можно безвизово путешествовать только по 27 направлениям.

Регулярный рейтинг публикуется британской консалтинговой компанией Henley & Partners. Японцы уже давно возглавляют этот список, за ними следуют сингапурцы и южнокорейцы, которые могут путешествовать в 192 страны по своим паспортам без необходимости оформления визы. Немцы и испанцы делят третье место, имея безвизовый доступ к 190 направлениям.

На четвертом месте находятся Финляндия, Италия и Люксембург с 189 странами, а Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция делят пятое место. Чехи находятся на вышеупомянутом седьмом месте вместе с бельгийцами, новозеландцами, норвежцами, американцами и швейцарцами. Граждане этих стран могут путешествовать без виз по 186 направлениям.

Среди стран с самыми слабыми паспортами — Сомали (35 направлений), Пакистан (32 направления), Ирак (29 направлений) и самая худшая страна — Афганистан (27 направлений).

По данным компании Henley & Partners, туризм находится на уровне 75% от уровня до пандемии. За последний год открылся целый ряд направлений, в том числе в Азии, где действуют самые строгие правила. Осенью это была Япония, в конце года — Гонконг, а на прошлой неделе Китай, где произошла первая вспышка ковид-19, снял ограничения на поездки.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2-й выпуск)

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день