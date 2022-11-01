Полиция Чехии: увеличение количества убийств связано с негативными изменениями в обществе

​В прошлом году в Чешской Республике было совершено 150 убийств, что на 45 больше, чем годом ранее. Это следует из статистики, опубликованной сегодня президиумом полиции. По мнению полиции, статистика отражает негативные изменения в нынешнем обществе, ориентированном на материальные ценности и стремящемся решать проблемы силой.

В указанные данные входят не только совершенные акты и покушения на убийства, но и их подготовка. «С общей точки зрения увеличение следует объяснить заметным повышением напряженности в обществе, на что также повлияли пандемия covid-19, военный конфликт в Украине и сложное развитие экономической ситуации», — заявили в полиции.

Уровень преступности в Чешской Республике увеличился в 2022 году по сравнению с предыдущим годом. Полиция зафиксировала 181 991 преступление, что на 18,8% больше, чем в прошлом году. Однако количество зарегистрированных преступлений все равно меньше, чем в 2019 году, то есть до пандемии. На тот момент полиция зафиксировала 199 221 преступление.

Значительное снижение преступности в 2020 и 2021 годах было в основном связано с мерами по борьбе с коронавирусом. «Нужно сказать, что мы примерно на 20 000 преступлений ниже уровня 2019 года», — отметил начальник полиции Мартин Вондрашек.

Источник: ceskenoviny.cz

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