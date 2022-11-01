Полиция Чехии: увеличение количества убийств связано с негативными изменениями в обществе

В указанные данные входят не только совершенные акты и покушения на убийства, но и их подготовка. «С общей точки зрения увеличение следует объяснить заметным повышением напряженности в обществе, на что также повлияли пандемия covid-19, военный конфликт в Украине и сложное развитие экономической ситуации», — заявили в полиции.
Уровень преступности в Чешской Республике увеличился в 2022 году по сравнению с предыдущим годом. Полиция зафиксировала 181 991 преступление, что на 18,8% больше, чем в прошлом году. Однако количество зарегистрированных преступлений все равно меньше, чем в 2019 году, то есть до пандемии. На тот момент полиция зафиксировала 199 221 преступление.
Значительное снижение преступности в 2020 и 2021 годах было в основном связано с мерами по борьбе с коронавирусом. «Нужно сказать, что мы примерно на 20 000 преступлений ниже уровня 2019 года», — отметил начальник полиции Мартин Вондрашек.
Источник: ceskenoviny.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:
YouTube – Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2-й выпуск)
YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи
YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии
Instagram – фото- и видеоновости каждый день