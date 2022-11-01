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Глава Минздрава Чехии призвал людей не скупать лекарства

Глава Минздрава Чехии призвал людей не скупать лекарства

Партнер рубрики:
Kochy
13 января
13:23
185
​Через несколько дней в чешских аптеках должны появиться экстренные поставки пенициллина. Около полумиллиона упаковок других дефицитных антибиотиков поступят в течение января и февраля. Об этом сообщил министр здравоохранения Властимил Валек.

Глава Минздрава Чехии призвал людей не скупать лекарства

В течение следующей недели в аптеки поступит специальный запас пенициллиновых антибиотиков. Таким образом, врачи смогут выписывать лекарства, которые отсутствовали в течение нескольких недель.

«Я ожидаю, что к понедельнику в системе будет 11 000 упаковок пенициллина», — сказал заместитель министра здравоохранения Якуб Дворжачек. Другие недостающие антибиотики также должны поступить в Чешскую Республику в январе и феврале.

Врачи начали назначать антибиотики широкого спектра действия после того, как несколько месяцев назад закончился основной антибиотик пенициллин. В результате эффекта домино в некоторых аптеках закончились альтернативные лекарства.

«Я уже могу сказать, что в течение января и февраля поступит полмиллиона лекарств различных категорий», — заявил министр здравоохранения Властимил Валек.

На следующей неделе в аптеках также должны появиться 10 000 упаковок амоксициллина и 100 000 упаковок антибиотика широкого спектра действия азитромицина.

По данным Министерства здравоохранения, большинство производителей возобновят поставки, но потребуется несколько недель, чтобы рынок успокоился.

«Возможно, что определенный препарат будет временно недоступен. Мы ожидаем, что к началу марта ситуация должна стабилизироваться», — сказал Дворачек.

Лекарства с иностранными названиями безопасны

В то же время Министерство здравоохранения предупреждает пациентов, чтобы они не пугались иноязычных названий лекарств.

«Некоторые из лекарств, которые мы сейчас обеспечили, будут иметь упаковку на иностранном языке. Но у них всегда будет листовка, напечатанная на чешском. Лекарства, отпускаемые в аптеке, всегда проходят проверку. Пациентам не нужно бояться, что лекарства в упаковке на иностранном языке будут менее эффективны или менее безопасны», — сказал заместитель министра здравоохранения Дворжачек.

Десятки тысяч упаковок детских жаропонижающих средств должны поступить в аптеки до конца января, сообщил премьер-министр Петр Фиала. По словам Валека, было ввезено 340 000 упаковок, и еще 85 000 после Нового года.

«Это почти один сироп на каждого ребенка. Этого количества обычно хватает на четверть года», — сказал Валек.

В то же время министр призвал пациентов к солидарности.

«Пожалуйста, не покупайте лекарства, не пытайтесь их где-то предлагать. Если кто-то скупает лекарства, может случиться так, что тот, кто нуждается в них в данный момент, их не получит», — предупредил министр здравоохранения.

Министерство также хочет принять меры для того, чтобы ситуация с нехваткой лекарств не повторилась осенью. Он будет требовать от производителей информацию о поставках самых необходимых лекарств для чешских пациентов.

Валек сказал, что в этом году Палата депутатов также должна принять поправку к Закону о лекарствах, которая обяжет производителей хранить двухмесячный запас некоторых лекарств. По словам Валека, закон будет применяться с января 2024 года, так как компаниям необходимо подготовиться к нему.

 

Источник: seznamzpravy.cz

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