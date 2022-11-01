Еще одна попытка Бабиша: Премьер-министр Фиала обвинил ANO в распространении дезинформации

Премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS) обвинил оппозиционное движение ANO в распространении дезинформации. Причинами этого послужила рассылка письма от имени лидера оппозиционного движения Андрея Бабиша избирателям с заявлением о том, что правительство планирует ограничительные меры после президентских выборов, а также распространение ложных утверждений в соцсетях относительно того, что Бабиш пользуется поддержкой представителей правящих партий на выборах. Фиала выступил в ответ на слова Радека Вондрачека (ANO). Он отверг его утверждение, что кабинет министров планирует меры по ограничению свободы слова, что подтвердил и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан (STAN).

«Дезинформация становится еще одним инструментом борьбы в президентской кампании. Его используют как председатель движения ANO Андрей Бабиш, так и кандидат от SPD Ярослав Башта», — сказал премьер-министр. Оба представителя оппозиции, по мнению Фиалы, должны уметь отличать факты от лжи и не заниматься ее распространением. В качестве примера он привел рассылку от ANO о том, как Бабиш спасет граждан от предполагаемых действий правительства.

По словам премьер-министра, на самом деле его правительство повысило пенсии больше всех в истории, в этом году повысит их еще раз, и никакой угрозы для пожилых людей нет. Фиала также заявил, что рост инфляции в декабре прекратился в годовом исчислении и что запланированные корректировки не приведут к росту цен, хотя ANO утверждает обратное.

По словам Вондрачека, правительство злоупотребляет дезинформацией и «под видом борьбы с гибридными угрозами» осуществляет меры, угрожающие свободе слова. Кроме того, кабинет министров пытается манипулировать общественным мнением и замалчивать неприятную информацию. Фиала назвал эти обвинения очень категоричными и ожидает, что депутат сможет их аргументировать. «Правительство не ограничивает свободу слова и не собирается подавлять какие-либо свободы», — сказал премьер-министр.

«Неприятная для вас информация не является дезинформацией», — ответил Вондрачек на выступление Фиалы. В ответ премьер-министр заявил, что заявления о правительственной поддержке Бабиша на президентских выборах — это не неприятная информация, а ложь.

«Даже если вы выступите здесь еще десять раз, все равно ничего не изменится», — добавил Фиала в ответ на обращение Вондрачека. Заявление депутата также назвал ложью Ракушан, упомянув, что никакое государство не в состоянии терпеть распространение лжи. По словам министра, умышленное распространение ложной информации о конкретных лицах может быть наказано в соответствии с уголовным законодательством.

Письмо, которое разослал Бабиш:

Дорогие друзья, хотелось бы пожелать вам всего наилучшего в этом году. Я также хотел бы узнать ваше мнение о текущей ситуации в нашей стране. Не секрет, что правительство Петра Фиалы после президентских выборов собирается затянуть пояса потуже. Повышение налогов. Сокращение пенсий. Увеличение пенсионного возраста. Уменьшение родительских пособий. Повышение НДС. Сокращение социальных выплат. Здравоохранение для богатых. Введение платы за обучение. Упразднение строительной сберегательной кассы. Ограничение свободы слова. Правительство Петра Фиалы потеряло все свое благоразумие. Что вы думаете по поводу этого? Боитесь ли вы всего вышеперечисленного? Пожалуйста, уделите несколько минут, чтобы ответить на вопросы из нашего анкетирования. И, пожалуйста, приходите на президентские выборы в эту пятницу и субботу. Мы боремся за будущее нашей страны и каждого из нас. Спасибо, ваш Андрей Бабиш

Источник: ceskenoviny.cz

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