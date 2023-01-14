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Десятки человек протестовали в Праге против ракетных обстрелов жилых домов в Украине

Десятки человек протестовали в Праге против ракетных обстрелов жилых домов в Украине

Партнер рубрики:
Kochy
15 января
19:37
505
В Праге 15 января около 50 человек протестовали перед зданием представительства ООН в Чехии против субботнего обстрела российской ракетой жилого дома в украинском Днепре. Демонстранты с чешскими и украинскими флагами и транспарантами на английском языке требовали исключения России из Совета Безопасности ООН и поставок большего количества оружия для Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетного удара России погибли 25 человек, еще 43 пропали без вести.

Десятки человек протестовали в Праге против ракетных обстрелов жилых домов в Украине

«Мы протестуем рядом с местом, которое также является резиденцией Чешско-германского фонда будущего, потому что видим нежелание правительства Германии предоставить эффективную военную помощь», — заявила ЧТК организатор мероприятия Юлия Левкова.

Организаторы сообщества «Голос Украины» проигрывали на мероприятии запись криков страдающих под завалами дома людей.

По сообщениям СМИ, попадание ракеты в девятиэтажное здание в городе с населением около миллиона человек было частью второй волны российских авиаударов по Украине. Атака полностью разрушила 70 квартир и повредила еще 230.

Российские СМИ по-разному относятся к обстрелу Украины. Государственное информационное агентство ТАСС пишет о «взрыве в Днепре», не упоминая о жертвах среди мирного населения, агентство «Интерфакс» вообще не упоминает о Днепре, а газета «Коммерсантъ» на своем сайте сообщает, что спасатели извлекли из-под развалин дома, поврежденного в ходе взрыва ракеты, 23 погибших.

В дом попала ракета Х-22 с боевой частью массой в одну тонну, выпущенная с российского бомбардировщика Ту-22М3, сообщил в эфире пресс-секретарь ВВС Украины Юрий Игнат. Эта ракета изначально разрабатывалась в Советском Союзе для уничтожения американских авианосцев. Как сообщает газета «Украинская правда», украинская армия заявила, что у нее нет вооружения, которое могло бы сбить ракету Х-22.

Украина столкнулась с очередной крупной волной российских атак в субботу, 14 января. Россия начала вторжение в Украину 24 февраля прошлого года и с начала октября систематически атаковала украинские города и энергетическую инфраструктуру.

Источник: ceskenoviny.cz

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