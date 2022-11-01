В Чехии полиция намерена предъявить обвинения учителю, которого подозревают в сексуальном насилии над ученицами

​Полиция намерена предъявить обвинение в сексуальном насилии над ученицами преподавателю епископской гимназии в городе Крупка (район Теплице). Если его вина будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

Пресс-секретарь полиции Илона Газдошова подтвердила это 16 января. Ондржей Лангр из районной прокуратуры Теплице сообщил, что прокурор еще не изучил дело. По его оценкам, прокурор может принять решение о дальнейших действиях в течение примерно трех недель.

Гимназия подала уголовное заявление против учителя по подозрению в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних учениц. Так школа отреагировала на жалобы, полученные 23 марта прошлого года. Один из представителей школы, не пожелавший называть свое имя, не уточнил характер жалоб. Однако, как сообщает ЧТК, ранее было заявлено, что учитель больше не работает в школе.

Подозреваемому грозит от 2 до 10 лет тюремного заключения, поскольку он совершил преступление, занимая должность педагога. Орган социальной и правовой защиты детей (OSPOD) также сотрудничает с гимназией в этом деле.

Источник: seznamzpravy.cz

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