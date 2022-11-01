Чешские СМИ: звезда российских военных фильмов хочет идти воевать. За Украину.

Актер, снявшийся в любимом фильме президента России Владимира Путина, резко высказался против войны России на Украине. В ответ Кремль назвал его иностранным агентом и возбудил против него уголовное дело.

Артура Смольянинова до недавнего времени в Кремле считали уважаемым российским актером. В военном фильме «9 рота» он сыграл солдата, который последним выдержал бой в Афганистане, долгие годы оккупированном советскими войсками. Даже сам президент России Владимир Путин похвалил его за убедительную игру.

В 2005 году, когда фильм вышел в прокат, Путин пригласил Смольянинова и других кинематографистов в свою резиденцию «за вознаграждение», где состоялся специальный показ фильма. Однако с тех пор многое изменилось, пишет сервер CNN, обративший внимание на историю российского актера.

Икона российского военного кино Артур Смольянинов, уже несколько месяцев живущий в зарубежной эмиграции, решил дать понять миру, что он в корне не согласен с военными действиями России. В недавнем интервью Смольянинов резко осудил вторжение России в Украину и встал на сторону оккупированной страны.

«Если бы я и пошел на эту войну, то только на стороне Украины», — сказал Смольянинов российскому оппозиционному сайту «Новая газета». «Для меня это даже не на стороне Украины, сколько на стороне моих братьев, на которых ни за что напали другие мои братья, ни с х… почему то пошли убивать», — сказал он, добавив, что возможность его личного участия в боевых действиях на Украине сохраняется.

«Я испытываю только ненависть к людям по ту (российскую) сторону фронта. И если бы я был там, мне бы не было пощады», — сказал Смольянинов. На вопрос, сможет ли он застрелить своего напарника по 9-й роте, отправившегося воевать за Россию, он ответил: «Без сомнения!».

Гнев Кремля не заставил себя ждать. Минобороны РФ причислило звездного актера, получившего прозвище «Русский Рэмбо», к иностранным агентам через несколько дней после его высказываний.

Вместе с ним в список пополнили музыкальный критик Артемий Троицкий, бывший руководитель аппарата Алексея Навального в Перми Сергей Ухов, блогер и бывший священник Сергей Кирсанов, адвокат Анатолий Фурсов или украинский телеведущий Александр Селесть, сообщает российский независимый сервер Meduza.

Глава Следственного комитета России также распорядился в понедельник возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.

В кратком заявлении он обосновал это тем, что Смольянинов «сделал ряд заявлений, направленных против России, в интервью одному из западных изданий». Он не уточнил, имел ли он в виду вышеупомянутое интервью для сервера «Новой газеты». И какие обвинения предъявляются актеру.

Из любимца Путина во врага России

Смольянинов публично высказался против российской агрессии в Украине еще в апреле 2022 года, менее чем через два месяца после того, как Москва начала вторжение в соседнюю страну. Актера уже отстранили от нескольких финансируемых государством российских кинопроектов в ответ на его позицию.

В октябре того же года Смольянинова обвинили в дискредитации российской армии в одном из интервью и оштрафовали на 30 тысяч рублей, напоминает сайт The Moscow Times.

В том же месяце Смольянинов принял решение покинуть Россию. Сначала он направился в соседнюю Норвегию. «Я перешел границу пешком… Всего 30 метров нужно пройти, и перед тобой совсем другие люди», — вспоминает Смольянинов. Сейчас он, скорее всего, находится в Латвии.

Источник: seznamzpravy.cz

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