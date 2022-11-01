В Чехии начался суд над воспитателями детского сада, которым предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми. Они отрицают свою вину

​В районном суде Хомутова начался основной процесс над тремя воспитательницами детского сада в Клаштерец-над-Огржи, которых обвиняют в несоразмерно грубом поведении по отношению к детям. Истец обвиняет их в том, что они поставили под угрозу воспитание детей. Согласно обвинительному акту, воспитатели несоразмерно и даже истерично кричали на детей и обращались с ними грубо. Женщины не признали себя виновными. Основной процесс продолжится 9 февраля допросом свидетелей.

Согласно обвинительному акту, свои действия женщины совершали в основном в отношении детей с различными отклонениями и умышленно подвергали опасности их интеллектуальное и эмоциональное развитие. Например, одна из них давала детям задания, которые они не могли выполнить, а когда они их не выполняли, заставляла детей сидеть на месте, не давая играть, говорится в обвинительном заключении. В санузле детского сада воспитательница якобы окунула детей в холодную воду. Дело стало достоянием общественности больше трех лет назад, после чего к его расследованию приступила полиция по жалобе родителей одного из детей.

Только одна из подсудимых прокомментировала обвинительное заключение. Она сказала, что имеет 39-летний опыт работы и никогда не сталкивалась с таким обвинением и не видела никаких проблем. «Я думаю, что, если бы это произошло, ребенок не захотел бы ходить в детский сад», — сказала подсудимая, не пожелавшая говорить дальше. Двое других женщин отказались давать показания.

Девять пострадавших требуют возмещения неимущественного ущерба на общую сумму почти 4 млн крон. Прокурор Люси Хрда предложила переквалифицировать дело в нанесение ущерба лицу, которое находилось под опекой педагога.

Прокурор сообщила, что детям с психосоциальными отклонениями сложнее оценить последствия, вызванные поведением упомянутых в обвинительном заключении педагогов, но родители могут их признать. По сей день дети боятся темноты, у некоторых проблемы с физическим контактом, паника. Хрда заявила журналистам, что дети с тяжелыми психосоциальными нарушениями должны быть защищены обществом.

«Такое сильное вмешательство в физическую и психическую неприкосновенность детей, их право расти в нормальных условиях должно было быть признано преступным деянием», — заключила Хрда.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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