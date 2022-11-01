Пражский клуб провел конкурс по распитию спиртных напитков. Девочка-подросток «выиграла» с 2,14 промилле

Клуб в пражском районе Голешовице в пятницу представил новую «концепцию» под названием Tester Party, согласно которой пять человек с наибольшим количеством промилле должны были принять участие в финальном конкурсе с выигрышем 5000 крон.
Хотя на флаере конкурса было указано "18+", клуб также пригласил на мероприятие несовершеннолетних в возрасте от 16 лет. Опять же с пометкой о запрете продажи алкоголя лицам до 18 лет.
Именно из-за приглашения несовершеннолетних мероприятие привлекло внимание полиции, которая провела проверку в клубе, в ходе которой обнаружила 30 пьяных несовершеннолетних, тесты у 14 из них показали выше 1 промилле.
«Абсолютным победителем нашего "соревнования" стала 16-летняя девушка, которая имела 2,14 промилле алкоголя в крови, и с этим результатом она вышла на абсолютное первое место в соревновании клуба», - говорится в заявлении пресс-секретаря полиции Рихарда Хрдины.
Полицейские передали детей в состоянии опьянения их законным опекунам. «Другими потенциальными "победителями" вечера являются бармены, которые подавали алкоголь детям, и для них главным "призом" в случае признания их виновными в подачи алкоголя ребенку может стать до одного года за решеткой», - заключил пресс-секретарь.
Источник: novinky.cz
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