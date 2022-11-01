В Чехии 9 712 пар заключили брачный договор в прошлом году

В 2022 году в Чехии брачные договоры у нотариуса подписали 9 712 пар. Это на 1 042 меньше, чем годом ранее. Количество контрактов упало ниже 10 000 впервые с 2016 года.

Об этом ČTK сообщили в Нотариальной палате, которая ведет статистику.

В 2019 году палата зарегистрировала самое большое количество контрактов — у 10 891 пары. Учитывая количество свадеб, которое в среднем составляет около 50 000 в год, брачный договор есть в каждой пятой семье.

В Чешской Республике такой контракт может быть составлен только нотариусом. Чаще его заключают при вступлении в брак люди, которые уже пережили развод — в основном потому, что у них был неудачный опыт раздела имущества после предыдущих отношений без договора. Контракт защищает от ответственности за долги партнера, в том числе те, которые могут возникнуть в будущем. Договор также может определить, будут ли супруги приобретать имущество совместно или что-то будет исключено из общей собственности.

«Люди стремятся защитить свою собственность на случай возможного развода. Мы составляем контракты для пар, которые хотят, чтобы права собственности на их имущество были четко определены», — рассказал Радим Нойбауэр, президент Нотариальной палаты. Количество разводов в Чешской Республике составляет около 25 000 в год.

Договор также поможет в случаях, когда один из супругов начинает заниматься бизнесом и не хочет, чтобы возможное банкротство повлияло на финансовое положение всей семьи, включая детей. Брачный договор четко определяет, кому принадлежит та или иная часть имущества, и имеет приоритет перед правовым режимом общности имущества. Такой режим создается автоматически вместе с браком, если супруги не подписывают договор.

Брачный договор регулирует режим собственности в случае развода или смерти одного из супругов. В этом документе обе стороны обычно фиксируют свои права и обязанности в отношении будущего общего имущества. Такой договор может быть подписан только в нотариальной конторе.

Если договор подписан до заключения брака, позже свидетельство о браке должно быть предъявлено компетентному нотариусу. Ничто, кроме имущества и имущественных отношений, не может быть предметом такого договора, поэтому нельзя, например, обязать партнера выполнять домашнюю работу.

Источник: ceskenoviny.cz

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