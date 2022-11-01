В Чехии полиция расследует рассылку СМС о мобилизации в Украину

Полиция выясняет, кто организовал рассылку текстовых сообщений, которые были отправлены людям в Чехии и подписаны кандидатом в президенты Петром Павелом. В СМС людей приглашают посетить «филиал армии Чехии» в связи с мобилизацией в Украине.

«Нам известно об этом случае, мы занимаемся им и хотели бы попросить всех, кто получил упомянутое текстовое сообщение, связаться с нами по адресу [email protected]», — написали представители полиции в Twitter.

В СМС неизвестный автор несколько путаным языком утверждает, что он Петр Павел, и благодарит адресата за голос не на выборах, а «в кампании».

«Я прошу вас прийти в ближайшее отделение армии Чешской Республики, где вас экипируют необходимыми вещами для мобилизации в Украину», — говорится в сообщении.

Петр Павел сказал, что его не удивили рассылаемые сообщения. По его словам, кого-то вдохновили рекламные щиты Андрея Бабиша.

«Меня совсем не удивляет, что ложь, которую г-н Бабиш разместил на рекламных щитах, затем анонимно рассылается людям в виде тревожного сообщения. Это мир Андрея Бабиша, за которым выстроились все пророссийские и законспирированные силы», — сказал Павел.

«Это мир, которого я не хочу для Чехии, и против него на этих выборах я предлагаю порядочность, правду, достоинство и уважение к правилам», — добавил он.

Источник: novinky.cz

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