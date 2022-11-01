Из Чехии напрямую в Южную Корею: аэропорт Праги возобновляет регулярное сообщение с Сеулом

Прямое сообщение между столицей Чехии и столицей Южной Кореи будет осуществляться авиакомпанией Korean Air. Первый полет состоится в конце марта.

Пражский аэропорт подготовил хорошие новости для любителей путешествий в Азию. Возвращается прямое сообщение между столицей Чехии и Сеулом, столицей Южной Кореи. Последний раз регулярные рейсы по этому направлению выполнялись в марте 2020 года, но затем пандемия коронавируса положила этому конец.

«Это важная веха не только на пути к возобновлению операций и возвращению к показателям 2019 года, но и в построении сети прямых маршрутов в Азию. Южная Корея является одним из рынков с самым высоким спросом в азиатском регионе», — комментирует Йиржи Пос, председатель правления Пражского аэропорта, добавляя, что восстановление этого дальнемагистрального сообщения — одна из самых приоритетных задач.

Первый возобновленный прямой рейс между Прагой и Сеулом, выполняемый самолетом Boeing 777-300ER компании Korean Air, запланирован на понедельник, 27 марта. Первоначально маршрут будет выполняться три раза в неделю: каждый понедельник, среду и пятницу. Планируется увеличение частоты до четырех рейсов в неделю в летний сезон, но это будет зависеть от спроса.

«Прага, которая может похвастаться многовековой историей и богатым культурным наследием, является флагманским направлением авиакомпании Korean Air в Центральной Европе. Возобновление этого маршрута дает нам возможность продолжить начатое и активно участвовать в развитии сотрудничества между двумя странами в самых разных сферах», — говорит представитель Korean Air Чон Су Пак.

В 2019 году сообщение из Праги в Сеул было очень успешным, в обоих направлениях совершили путешествия более 190 000 человек. В целом Чехия зафиксировала около 387 000 прибытий из Южной Кореи в 2019 году, 42 000 годом позже из-за пандемии, а в 2021 году их было только 8 000. «Туристы из Азии являются ключевыми для чешского туризма из-за их высокой кредитоспособности. Средний размер трат в день у них составляет около 4 000 крон», — говорит директор CzechTourism Ян Хергет.

Источник: cc.cz

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