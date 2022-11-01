Молодые люди в Чехии не хотят работать сверхурочно, или что такое Quiet quitting?

​Особенно среди молодых людей, родившихся со второй половины 90-х до 2000 года (generace Z), распространилась тенденция не задерживаться на работе и не делать ничего сверх того, что указано в трудовом договоре. Молодые люди также не заинтересованы в карьере, им нравится работать от и до, а свободное время посвящать отдыху.

Когда они уходят с работы, то уже не смотрят рабочую почту и не отвечают на телефонные звонки, связанные со служебными обязанностями. Это явление называется Quiet quitting (или «тихое увольнение»).

Страстные споры на эту тему уже разгорелись в прошлом году в том числе в социальных сетях. Был задан вопрос: является ли «тихое увольнение» положительной тенденцией для здоровой работы или служит предлогом для нерадивых сотрудников, чтобы отказаться от наплыва новых задач?

Руководители и директора компаний часто критикуют эту тенденцию, рядовые сотрудники ее логично поддерживают.

Каждое поколение привносит свою точку зрения, которая реагирует на прежние привычки и пытается противостоять им или изменить их. В этом году это снова относится к упомянутой концепции «тихого увольнения», которая переживает свое возрождение. Впервые термин появился в словаре более 50 лет назад, но его бум пришелся только на вирусные видео в сети TikTok.

Это произошло после более чем двухлетней пандемии, которая перевернула мир людей с ног на голову. Ранее зафиксированные границы между личным и работой полностью исчезли, и людям просто необходимо снова навести порядок в своей жизни.

Поколение Z многому научилось у предыдущих поколений, которые совмещали работу и личную жизнь. Они следуют тенденции баланса между работой и личной жизнью, что должно предотвратить выгорание.

«Тихое увольнение» заключается не в уходе с текущей работы, а в том, чтобы работники выполняли содержание своей работы именно так, как это прописано в трудовом договоре. Это означает работу без сверхурочной работы и отключение от рабочей почты в свободное время.

Такие сотрудники обычно не стремятся к продвижению по службе, более высокой зарплате или большему признанию. Их главный интерес представляет качественная жизнь, в которой работа не на первом месте.

Такой подход не ценится у начальства, которого беспокоит якобы потеря мотивации к дальнейшему продвижению по карьерной лестнице и последующий страх перед снижением качества выполняемой работы.

Но так ли это на самом деле? По мнению сторонников тренда, мотивация и качество не исчезают, а наоборот, улучшаются вместе с их удовлетворенностью и надежностью.

«Тихое увольнение» может иметь ряд преимуществ, в том числе для работодателей. Таким образом, он знает свои пределы, чего может требовать от своих сотрудников, и в то же время может рассчитывать на качество выполненной работы.

Сотрудник отдохнул и становится надежным членом команды, от которого можно ожидать стабильной работы.

Если обе стороны согласны с тем или иным подходом и заранее разъясняют все преимущества и недостатки, обе стороны могут работать хорошо и, прежде всего, устойчиво.

Источник: novinky.cz

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