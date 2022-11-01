Метеорологи предупреждают: в Чехии ожидается сильный снегопад

Метеорологи ожидают сильных снегопадов в некоторых частях страны с вечера пятницы, 20 января, по воскресенье, 22 января. В горах может образоваться 20 сантиметров нового покрова.

«Более сильный снегопад ожидается на северной и северо-восточной наветренной стороне гор, где местами может выпасть до 20 сантиметров снега. Во внутренних районах Чехии новый снежный покров, вероятно, появится не везде», — заявили метеорологи.

В пятницу вечером предупреждение о снегопаде будет распространяться на Моравско-Силезский край и части Оломоуцкого и Злинского краев.

В субботу снег выпадет сначала в части Высочины, Среднечешского, Либерецкого, Краловеградецкого, Южночешского, Пльзеньского и Пардубицкого краев, а затем в приграничных районах Устецкого и Пльзеньского краев и во всем Карловарском крае.

По данным метеорологов, за сутки может выпасть более 15 сантиметров снега.

Сильный снегопад и сугробы могут стать причиной осложнений на дорогах.

Источник: novinky.cz

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