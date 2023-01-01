В Чехии парня могут посадить за кражу покемонов

25-летнему фанату покемонов, который любил комиксы, но отказывался платить за них, грозит до трех лет тюрьмы. В прошлом он уже был осужден за кражу.
«По словам сотрудников полиции, обвиняемый мужчина в середине февраля посетил магазин игрушек в центре Млада-Болеслава и украл с витрины две коробки с играми про покемонов на сумму более 4 000 чешских крон. В начале марта он вынес десять комиксов о покемонах из книжного магазина в Млада-Болеславе, не заплатив», — рассказала пресс-секретарь полиции Барбора Шнеевайсова.
Представитель полиции охарактеризовала этого человека как неисправимого. «За кражу он может попасть в тюрьму на срок до трех лет, в том числе потому, что за последние три года он уже несколько раз был осужден за подобные имущественные преступления», — пояснила она.
Источник: prazska.drbna.cz
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