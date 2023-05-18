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Роман на расстоянии с сомнительным «инженером» обошелся чешке в 1,2 миллиона крон

Роман на расстоянии с сомнительным «инженером» обошелся чешке в 1,2 миллиона крон

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
27 июня
13:21
523
40-летняя женщина из Яблонца отправила в общей сложности 1,2 млн чешских крон человеку, выдававшему себя за инженера из США. Обещая совместную жизнь, он вымогал у женщины деньги на различные нужды, связанные в основном с осложнениями здоровья. Подобные случаи в последнее время участились.

Роман на расстоянии с сомнительным «инженером» обошелся чешке в 1,2 миллиона крон

Пресс-секретарь полиции Ивана Балакова сообщила об этом случае в воскресенье. По словам пресс-секретаря, виртуальные отношения начались с невинного вопроса «Привет, как дела», с которым к одинокой женщине обратился привлекательный и харизматичный мужчина.

Хотя жертва никогда не видела этого человека в реальной жизни, дружеское общение постепенно переросло в любовное и появились планы на совместное будущее.

«Но путь к нему стал осложняться разными обстоятельствами. Мужчина якобы был вдовцом, у которого дочь учится в начальной школе в Англии, где девочка получила травму головы, и во время обследования травмы в больнице вдруг выяснилось, что у нее в голове опухоль, которую врачи должны были немедленно удалить», — описала суть аферы пресс-секретарь.

Виртуальный возлюбленный заявил жительнице Яблонца, что из-за американского гражданства его дочери он должен оплатить операцию заранее и наличными, и попросил денег в долг. «Сумма составляла 5 800 евро, примерно 140 000 крон. Он получил ее», — упомянула Балакова.

За проблемами дочери последовали его собственные неприятности, а именно последствия физического нападения, из-за которого медикам пришлось доставить его на вертолете в специализированную больницу. Не имея возможности выделить 15 000 евро из собственного кармана, она взяла в банке кредит в размере 360 000 крон.

Мошенник обосновал необходимость дополнительных денег, заявив, что ему нужно расплатиться, чтобы уволиться с места работы — из немецкой судоходной компании.

«Все пошло не по плану, когда она выяснила, что и отель, в котором он должен был остановиться в Германии, и его немецкий работодатель не существуют. Только тогда она поняла, что ее обманули», — сказала пресс-секретарь, добавив, что к тому времени женщина отправила мошеннику в общей сложности 1 200 000 крон.

«Ее личный опыт может послужить уроком для всех одиноких женщин, к которым в будущем в социальных сетях обратится симпатичный мужчина с запутанной историей жизни и поставит условием их совместной любви отправку денег на его счет. Немедленно прекратите такой разговор и не посылайте ему деньги», — подчеркнула Балакова.

Дело расследуется следователями Яблонца как мошенничество, за которое виновному грозит до восьми лет лишения свободы.

 

Источник: novinky.cz

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