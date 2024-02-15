Чешке грозит наказание в Италии за то, что она оставила детей в машине и поехала кататься на лыжах

Как сообщает Corriere della Sera, инцидент произошел в начале этой недели на горнолыжном курорте Пассо Брокон в Триденте. Женщина отправилась кататься на лыжах и оставила двух своих детей, 13 и 4 лет, без присмотра в машине.





Через некоторое время старший ребенок покинул своего брата, который остался в машине один. Младший ребенок был заперт в машине около часа, и его плач привлек внимание местных карабинеров, которые разыскали мать. Она оправдывалась перед полицией тем, что ребенок плохо себя вел и не хотел сопровождать ее на горнолыжный склон.





Консульство предупреждает





Оставление ребенка младше 14 лет без присмотра является в Италии уголовным преступлением, которое наказывается тюремным заключением на срок от шести месяцев до пяти лет. Наказание увеличивается, если ребенок получает травму или погибает. Согласно Уголовному кодексу Италии, отягчающим обстоятельством является то, что ребенка бросили родители.





В последние годы итальянские СМИ неоднократно сообщали о случаях, когда чешские родители оставляли своих детей без присмотра на склонах. Чешское консульство в Милане также предостерегает от подобного поведения на своем сайте. «Не оставляйте своих детей без присмотра даже на каникулах», — подчеркивает дипломатическое ведомство.