Водитель в Польше на автомобиле намеренно врезался в толпу людей на остановке трамвая
2 марта 2024
09:30
257
В пятницу вечером в центре Щецина (Польша) 33-летний водитель легкового автомобиля въехал в группу людей, ожидавших трамвая. Спасатели сообщают, что на данный момент пострадали 19 человек, шесть из них — дети. Двенадцать человек получили серьезные ранения, двое находятся в критическом состоянии. По данным полиции, это не был террористический акт. Водитель имеет польское гражданство, он житель Щецина. Предполагается, что он въехал в людей намеренно.
Авария произошла на площади Родло, где на большом перекрестке сходятся несколько трамвайных и автобусных линий и две двухполосные дороги.
«Водитель, уезжая, протаранил лоб в лоб другой автомобиль и был задержан полицией. В результате аварии пострадали еще четыре человека, сообщил gazeta.pl пресс-секретарь полиции Павел Панкау.
Марек Яшталь, заместитель начальника региональной полиции в Щецине, заявил, что «может с полной уверенностью сказать, что это не был теракт».
«В ходе расследования выяснилось, что это человек, который проходил психиатрическое лечение в течение четырех лет. В настоящее время вся эта информация проверяется в медицинских учреждениях», — добавил он. В сети появилась фотография, на которой подозреваемый запечатлен в красном автомобиле Ford Focus, а двое полицейских сопровождают другого мужчину.
Томаш Кубяк, представитель пожарной службы, сказал, что все указывает на то, что водитель въехал в людей намеренно.
Паньков также сообщил, что, по предварительной информации, водитель не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а после задержания он сам сообщил полиции, что проходит психиатрическое лечение. В автомобиле он находился один. По словам полицейских, после первого наезда на людей он выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя другими автомобилями.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
1 МАРТА 2024
744
Организация «Последнее поколение» (Poslední generace), которая в течение последнего года блокировала движение в центре Праги, объявила, что больше не будет проводить акции протеста. Организация...
21:00
1 МАРТА 2024
391
Золотой век сберегательных счетов, похоже, подходит к концу. Процентные ставки во многих случаях медленно снижаются, а самые высокие ставки часто зависят от различных условий. Снижение ставок...
19:30
1 МАРТА 2024
334
Годовой темп инфляции потребительских цен в еврозоне замедлился до 2,6% в феврале с 2,8% в январе. Снижению способствовало дальнейшее падение цен на энергоносители, сообщило сегодня европейское...
18:00
1 МАРТА 2024
665
Министерство труда завершило работу над законопроектом о пенсионной реформе. Он предусматривает повышение пенсионного возраста в зависимости от продолжительности жизни, минимальную пенсию в размере...
16:30
1 МАРТА 2024
560
Этот февраль стал самым теплым в Чехии с 1961 года. Даже теплее, чем большинство мартов. Средняя температура достигла 5,7 градуса и была на 6,1 градуса выше нормы для 1991-2020 годов, о чем сообщил...
15:00
1 МАРТА 2024
521
Никто в Европе не собирается отправлять в Украину войска, заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS) в Палате депутатов. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Организации...
21:00
29 ФЕВРАЛЯ 2024
763
Восемь европейских стран, включая Чехию, призвали Европейский союз принять санкции против российских судей, прокуроров и сотрудников тюремной службы в связи со смертью российского оппозиционного...
19:30
29 ФЕВРАЛЯ 2024
654
Статистики регулярно составляют карту условий жизни домохозяйств каждую весну. Было опрошено 11 500 домохозяйств. Полученные показатели отражают ситуацию предыдущего года и прошлой весны.
18:00
29 ФЕВРАЛЯ 2024
2835
Стали известны данные опроса, проведенного в конце января — начале февраля среди 1 000 респондентов компанией Provident Financial, предоставляющей кредиты.
16:30
29 ФЕВРАЛЯ 2024
437
Нидерланды заказали девять самоходных гаубиц Dita у чешского производителя оружия Excalibur Army. Посол Нидерландов в Чешской Республике Даан Хейсинг сегодня объявил о заключении контракта в сети...
12:19
29 ФЕВРАЛЯ 2024
566
Спикеры парламентов стран Вышеградской группы (Чехии, Словакии, Польши и Венгрии) собрались в Лихтенштейнском дворце в Праге, чтобы обсудить энергетическую и миграционную политику. Темой встречи...
09:30
29 ФЕВРАЛЯ 2024
750
В среду, 28 февраля, Палата депутатов Чехии не поддержала в третьем чтении законопроект о разрешении однополым парам вступать в брак.
08:00
29 ФЕВРАЛЯ 2024
816
Цена самой популярной криптовалюты в 2024 году успешно развивает прошлогодний рост. Укреплению биткоина не помешали даже недавние негативные комментарии в его адрес со стороны Европейского...
18:00
28 ФЕВРАЛЯ 2024
418
Об этом сообщила сегодня изданию ČTK администратор по делам о несостоятельности Сбербанка Иржина Лужова. Кредиторы, которых насчитывается более 15 300, должны получить около 57 миллиардов крон.
15:00
28 ФЕВРАЛЯ 2024
552
Опасения по поводу того, что из-за состояния здоровья человек может оказаться зависимым от посторонней помощи, сглаживает страхование долгосрочного ухода. С этого года его привлекательность...