Водитель в Польше на автомобиле намеренно врезался в толпу людей на остановке трамвая

Авария произошла на площади Родло, где на большом перекрестке сходятся несколько трамвайных и автобусных линий и две двухполосные дороги.





«Водитель, уезжая, протаранил лоб в лоб другой автомобиль и был задержан полицией. В результате аварии пострадали еще четыре человека, сообщил gazeta.pl пресс-секретарь полиции Павел Панкау.





Марек Яшталь, заместитель начальника региональной полиции в Щецине, заявил, что «может с полной уверенностью сказать, что это не был теракт».





«В ходе расследования выяснилось, что это человек, который проходил психиатрическое лечение в течение четырех лет. В настоящее время вся эта информация проверяется в медицинских учреждениях», — добавил он. В сети появилась фотография, на которой подозреваемый запечатлен в красном автомобиле Ford Focus, а двое полицейских сопровождают другого мужчину.





Томаш Кубяк, представитель пожарной службы, сказал, что все указывает на то, что водитель въехал в людей намеренно.





Паньков также сообщил, что, по предварительной информации, водитель не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а после задержания он сам сообщил полиции, что проходит психиатрическое лечение. В автомобиле он находился один. По словам полицейских, после первого наезда на людей он выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя другими автомобилями.