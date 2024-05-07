Возвращать ли пригодных к службе мужчин из Чехии в Украину? Политики должны определиться
9 мая 2024
18:00
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TOP 09 хочет поднять тему возвращения боеспособных мужчин в Украину на следующем заседании коалиции.
Ондржей Коларж (TOP 09) хочет обсудить с министром внутренних дел и министром иностранных дел, как мотивировать украинцев вернуться домой.
Министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) рассказал в воскресенье в программе Partie на CNN Prima News, что коалиция обсуждает с оппозиционными партиями поправку к постановлению под названием Lex Ukraine. Она может разрешить долгосрочное пребывание беженцев, но на строгих условиях.
Неукоснительное соблюдение условий для беженцев
«Ни одной кроны от чешского государства, собственное жилье, собственная работа, подтверждение того, что дети ходят в школу, отсутствие судимостей и долгов», — перечислил возможные условия Ракушан.
Если люди уже находятся в ЕС и не совершали там преступлений, возможность их принудительного возвращения невелика, добавил Ракушан. «Мы говорим о международном праве. В настоящее время репатриация на основании нарушения воинской повинности в другом государстве просто невозможна», — подчеркнул он.
Вероятные меры, которые TOP 09 хочет обсудить в коалиции, коснутся только мужчин, подлежащих воинской повинности в Украине, заявили в партии. Председатель TOP 09 Маркета Пекарова-Адамова отметила, что этот вопрос является чрезвычайно деликатным. «Поэтому я хочу, чтобы мы решали его прозрачно, без излишнего национализма и с четким намерением помочь Украине, несмотря на трудности, которые это влечет», — сказала она.
Нехватка украинских солдат
Новый закон о мобилизации в Украине вступит в силу через несколько дней, и военнослужащие уже прочесывают улицы местных городов в поисках мужчин, которые должны быть на передовой. Те, кто бежал из страны, переживают, что им придется вернуться домой.
«Это та помощь, о которой просили украинские политики, когда я вел с ними переговоры в Украине. Мы отправляем оружие, деньги, и это еще один шаг, чтобы помочь им защититься от российской агрессии. Это многим не нравится, но это необходимо», — сказал Коларж.
По его словам, необходимо продолжать защищать и поддерживать военных беженцев, женщин, детей и стариков. «Однако мы не должны упускать из виду, что в то время как Чешская Республика и чешские граждане оказывают большую поддержку Украине, некоторые из ее граждан уклоняются от выполнения своих обязанностей, пользуясь нашей финансовой поддержкой. Это то, с чем я хочу, чтобы правительство разобралось как можно скорее», — сказал Коларж.
Идеальным, по мнению Коларжа, было бы решение в масштабах всего ЕС, вдохновленное соображениями Польши и Литвы, где рассматриваются изменения в доступе к социальным пособиям, разрешениям на работу или другим документам, необходимым украинцам на территории ЕС. «Другой возможный инструмент, который следует рассмотреть, — это визовая политика. Мы считаем, что чешское правительство также должно рассмотреть эти варианты», — сказал Коларж.
По последним данным Министерства внутренних дел, в Чешской Республике на начало мая 345 000 украинских военных беженцев получили временную защиту.
Министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) рассказал в воскресенье в программе Partie на CNN Prima News, что коалиция обсуждает с оппозиционными партиями поправку к постановлению под названием Lex Ukraine. Она может разрешить долгосрочное пребывание беженцев, но на строгих условиях.
Неукоснительное соблюдение условий для беженцев
«Ни одной кроны от чешского государства, собственное жилье, собственная работа, подтверждение того, что дети ходят в школу, отсутствие судимостей и долгов», — перечислил возможные условия Ракушан.
Если люди уже находятся в ЕС и не совершали там преступлений, возможность их принудительного возвращения невелика, добавил Ракушан. «Мы говорим о международном праве. В настоящее время репатриация на основании нарушения воинской повинности в другом государстве просто невозможна», — подчеркнул он.
Вероятные меры, которые TOP 09 хочет обсудить в коалиции, коснутся только мужчин, подлежащих воинской повинности в Украине, заявили в партии. Председатель TOP 09 Маркета Пекарова-Адамова отметила, что этот вопрос является чрезвычайно деликатным. «Поэтому я хочу, чтобы мы решали его прозрачно, без излишнего национализма и с четким намерением помочь Украине, несмотря на трудности, которые это влечет», — сказала она.
Нехватка украинских солдат
Новый закон о мобилизации в Украине вступит в силу через несколько дней, и военнослужащие уже прочесывают улицы местных городов в поисках мужчин, которые должны быть на передовой. Те, кто бежал из страны, переживают, что им придется вернуться домой.
«Это та помощь, о которой просили украинские политики, когда я вел с ними переговоры в Украине. Мы отправляем оружие, деньги, и это еще один шаг, чтобы помочь им защититься от российской агрессии. Это многим не нравится, но это необходимо», — сказал Коларж.
По его словам, необходимо продолжать защищать и поддерживать военных беженцев, женщин, детей и стариков. «Однако мы не должны упускать из виду, что в то время как Чешская Республика и чешские граждане оказывают большую поддержку Украине, некоторые из ее граждан уклоняются от выполнения своих обязанностей, пользуясь нашей финансовой поддержкой. Это то, с чем я хочу, чтобы правительство разобралось как можно скорее», — сказал Коларж.
Идеальным, по мнению Коларжа, было бы решение в масштабах всего ЕС, вдохновленное соображениями Польши и Литвы, где рассматриваются изменения в доступе к социальным пособиям, разрешениям на работу или другим документам, необходимым украинцам на территории ЕС. «Другой возможный инструмент, который следует рассмотреть, — это визовая политика. Мы считаем, что чешское правительство также должно рассмотреть эти варианты», — сказал Коларж.
По последним данным Министерства внутренних дел, в Чешской Республике на начало мая 345 000 украинских военных беженцев получили временную защиту.
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