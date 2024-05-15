Автомобиль в Праге пробил ограждение и упал в реку Влтаву

Автомобиль пробил ограждение на Подольской набережной и упал с высоты нескольких метров в воду. Двум людям, находившимся в авто, удалось выбраться из него."Находящиеся в автомобиле люди находятся в безопасности. Водолазы обнаружили автомобиль под водой. Мы его вытащим", - сообщили пражские пожарные в сети X.Автомобиль был черного цвета. Его вытащили из воды с помощью крана. На время проведения работ движение трамваев по набережной было ограничено.