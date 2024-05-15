Автомобиль в Праге пробил ограждение и упал в реку Влтаву
17 мая 2024
22:00
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Вечером в пятницу, 17 мая, спасатели выехали в пражский район Подоли, где автомобиль съехал в реку Влтава. По словам представителя полиции, люди, находившиеся в машине, были спасены.
Автомобиль пробил ограждение на Подольской набережной и упал с высоты нескольких метров в воду. Двум людям, находившимся в авто, удалось выбраться из него.
"Находящиеся в автомобиле люди находятся в безопасности. Водолазы обнаружили автомобиль под водой. Мы его вытащим", - сообщили пражские пожарные в сети X.
Автомобиль был черного цвета. Его вытащили из воды с помощью крана. На время проведения работ движение трамваев по набережной было ограничено.
"Находящиеся в автомобиле люди находятся в безопасности. Водолазы обнаружили автомобиль под водой. Мы его вытащим", - сообщили пражские пожарные в сети X.
Автомобиль был черного цвета. Его вытащили из воды с помощью крана. На время проведения работ движение трамваев по набережной было ограничено.
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