Школам угрожают «днепропетровские маньяки». Вероятно, письма написали русские
5 сентября 2024
15:00
1618
Вместо пуль — электронная почта. По словам источника, за угрозой нападенич на чешские школы может стоять группа, которая является частью украинско-российского конфликта.
Сотни школ снова были эвакуированы. Причиной стало очередное письмо с угрозами. Эксперты считают, что это действия не прогульщиков, а группировок, участвующих в войне в Украине. Языковой анализ писем показывает, что автор, скорее всего, говорит по-русски.
В письме с угрозами, пришедшем в школы, злоумышленники называют себя «днепропетровскими маньяками». Они ссылаются на случай с серийными убийцами из Украины в 2007 году, когда пара молодых садистов устроила бесчинства в Днепропетровской области. Они зверски убили более 20 человек, как правило, случайно выбранных, и снимали свои действия на видео.
Авторы письма также ссылаются на социальную сеть Telegram. По данным чешской полиции, сообщение циркулировало в Telegram до того, как была разослана вторая партия угроз.
Из последних данных становится ясно, что авторы писем — не прогульщики, желающие продлить каникулы. Министр внутренних дел заявил, что полиция расследует несколько версий.
Согласно источнику, группа, как утверждается, является частью украинско-российского конфликта. По мнению экспертов, выследить настоящих преступников будет сложно, хотя и не невозможно.
«В интернете очень много дезинформации на тему войны, поэтому выявить настоящего отправителя очень сложно», — считает Йозеф Корбель, этичный хакер из Citadelo.
Но, по мнению Михала Салата, это не обязательно означает, что авторы письма — выходцы из России или Украины.
«Оно могло быть отправлено человеком с анонимного почтового сервиса или с украденного почтового ящика. С электронной почтой анонимность сложнее, но если преступник технически подкован, он может осуществить такую атаку практически из любого места», — объясняет эксперт.
По словам Салата, у полиции, NÚKIB и NCTEKK есть средства, чтобы вычислить конкретного преступника, но они предпочли их не уточнять и тем самым не помогать киберзлоумышленникам в их деятельности.
Рассылка сотен электронных писем одновременно не является чем-то необычным; стандартная маркетинговая кампания может иметь на несколько порядков больший охват. «Автор писем должен был сначала собрать электронные почтовые ящики всех соответствующих школ, что, скорее всего, было сделано каким-то автоматизированным способом. В этом может помочь список всех аккредитованных школ на сайте Министерства образования», — говорит Корбель.
Опытные злоумышленники в таких случаях часто используют анонимные почтовые серверы, расположенные в центрах обработки данных по всему миру. «Часто они доступны в Даркнете», — говорит Вацлав Сватек, директор технологической компании ČMIS.
По словам Сватека, авторы таких угроз часто злоупотребляют безопасными частными сервисами, такими как Proton Mail, где доступ к почтовому ящику имеет только тот, кто его устанавливает, а вся среда зашифрована без возможности использования какого-либо «универсального» ключа.
«Техническим решением является, например, блокировка ненадежных и вновь создаваемых почтовых серверов и доменов. Однако блокировка таких сервисов, как Proton Mail, нежелательна, поскольку это публичный сервис с акцентом на конфиденциальность, и, к сожалению, злоупотребление им в подобных целях наносит ущерб его репутации и добрым намерениям. Кроме того, никогда нельзя быть уверенным заранее, является ли это простой угрозой или существует реальный риск того, что злоумышленник серьезно относится к своему сообщению. К сожалению, для таких случаев не существует эффективной защиты без негативных последствий», — добавляет Сватек.
В письме с угрозами, пришедшем в школы, злоумышленники называют себя «днепропетровскими маньяками». Они ссылаются на случай с серийными убийцами из Украины в 2007 году, когда пара молодых садистов устроила бесчинства в Днепропетровской области. Они зверски убили более 20 человек, как правило, случайно выбранных, и снимали свои действия на видео.
Авторы письма также ссылаются на социальную сеть Telegram. По данным чешской полиции, сообщение циркулировало в Telegram до того, как была разослана вторая партия угроз.
Из последних данных становится ясно, что авторы писем — не прогульщики, желающие продлить каникулы. Министр внутренних дел заявил, что полиция расследует несколько версий.
Согласно источнику, группа, как утверждается, является частью украинско-российского конфликта. По мнению экспертов, выследить настоящих преступников будет сложно, хотя и не невозможно.
«В интернете очень много дезинформации на тему войны, поэтому выявить настоящего отправителя очень сложно», — считает Йозеф Корбель, этичный хакер из Citadelo.
Но, по мнению Михала Салата, это не обязательно означает, что авторы письма — выходцы из России или Украины.
«Оно могло быть отправлено человеком с анонимного почтового сервиса или с украденного почтового ящика. С электронной почтой анонимность сложнее, но если преступник технически подкован, он может осуществить такую атаку практически из любого места», — объясняет эксперт.
По словам Салата, у полиции, NÚKIB и NCTEKK есть средства, чтобы вычислить конкретного преступника, но они предпочли их не уточнять и тем самым не помогать киберзлоумышленникам в их деятельности.
Рассылка сотен электронных писем одновременно не является чем-то необычным; стандартная маркетинговая кампания может иметь на несколько порядков больший охват. «Автор писем должен был сначала собрать электронные почтовые ящики всех соответствующих школ, что, скорее всего, было сделано каким-то автоматизированным способом. В этом может помочь список всех аккредитованных школ на сайте Министерства образования», — говорит Корбель.
Опытные злоумышленники в таких случаях часто используют анонимные почтовые серверы, расположенные в центрах обработки данных по всему миру. «Часто они доступны в Даркнете», — говорит Вацлав Сватек, директор технологической компании ČMIS.
По словам Сватека, авторы таких угроз часто злоупотребляют безопасными частными сервисами, такими как Proton Mail, где доступ к почтовому ящику имеет только тот, кто его устанавливает, а вся среда зашифрована без возможности использования какого-либо «универсального» ключа.
«Техническим решением является, например, блокировка ненадежных и вновь создаваемых почтовых серверов и доменов. Однако блокировка таких сервисов, как Proton Mail, нежелательна, поскольку это публичный сервис с акцентом на конфиденциальность, и, к сожалению, злоупотребление им в подобных целях наносит ущерб его репутации и добрым намерениям. Кроме того, никогда нельзя быть уверенным заранее, является ли это простой угрозой или существует реальный риск того, что злоумышленник серьезно относится к своему сообщению. К сожалению, для таких случаев не существует эффективной защиты без негативных последствий», — добавляет Сватек.
«Вас приветствуют днепропетровские маньяки. Наш телеграм: (источник решил не публиковать название — прим. ред.). Сообщаем, что ваше здание заминировано. Мы не будем диктовать вам условия, потому что вам все равно. Мы просто полюбуемся на кровь и людские жертвы. Я убью вас и ваших детей! Активация взрывных устройств в 12:00. Время вышло. Игра началась!»
По словам Салата, мы, вероятно, узнаем позже, насколько злоумышленник действительно усложнил работу полиции и киберслужбы в случае с чешскими школами. «Если бы он был умным, то мог бы отправить это с чужой электронной почты. Так что первый шаг следователей может быть направлен в сторону третьего лица», — размышляет Салат.
Эксперт считает, что, скорее всего, это плохой перевод, а не текст, созданный искусственным интеллектом. Первые два слова письма, в которых преступник использует «přivítají vás» вместо обычного «zdraví vás», наводят его на эту мысль.
«В случае с языковыми моделями ИИ также не должно быть чередования единственного и множественного числа», — добавляет Салат. Словацкая версия письма идентична, только на словацком языке. По словам эксперта, не исключено, что письмо с идентичной формулировкой будет переведено и разослано и в другие страны ЕС.
Эксперт Сватек согласен с ним и проанализировал текст письма с помощью ZeroGPT — инструмента, который позволяет определить, был ли текст написан с использованием языковой модели. Результат оказался отрицательным. «Общедоступные языковые модели запрограммированы с учетом ряда гарантий, которые не позволяют использовать формулировки, намекающие на насилие, манипуляции, угрозы и так далее. Мое обоснованное предположение заключается в том, что текст был изначально написан на другом языке (русском, украинском и т. д.), а затем переведен машинным способом», — говорит Сватек.
Русовед и семиотик Томаш Гланц подтверждает теорию о том, что текст был написан не на чешском языке. «Действительно, ни одно из семи предложений в тексте не звучит полностью по-чешски, хотя ни одно из них не содержит явных грамматических или орфографических ошибок», — говорит лингвист.
Если текст имеет украинское происхождение, то, по мнению Гланса, он мог прийти только из оккупированной — пророссийской — Украины. «Даже фраза „днепропетровские маньяки“ вызывает подозрение. Город Днепропетровск существовал под этим названием только с 1926 по 2016 год, с тех пор он называется Днипро (в России используется русифицированная форма „Днепр“), украинцы понимают название Днепропетровск как ссылку на несвободный период советской власти, контролируемый из Москвы», — поясняет лингвист.
Комментарии:
paylina 5 сентября 2024 17:12
Заголовок: "Вероятно, письма написали русские". Вывод в тексте: письма вполне могли написать и украинцы. На самом деле, написать могли и те, и другие. Давайте вспомним, из каких стран раньше чаще всего звонили в соседние с угрозой заминирования каких-нибудь общественных мест и выходцы из каких стран активнее всего практикуют в Чехии телефонное мошенничество. Насчет днепропетровских маньяков лингвист не прав: в украинскомовных источниках, включая справочники, их до сих пор именуют именно днепропетровскими, а не днепровскими, это устойчивое название конкретного преступного сообщества, а не признак принадлежности городу Днепру. И подозреваю, что в России большинство вообще не знает о существовании каких-то "днепропетровских маньяков". Впрочем, судя по стилю письма, какие уж тут маньяки и какие российские спецслужбы - обычное хулиганье, открывшее для себя сервисы анонимной рассылки. Жаль, что службам приходится тратить на них время и нервы.
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
5 СЕНТЯБРЯ 2024
745
Государство планирует более интенсивные проверки технического состояния находящихся в эксплуатации транспортных средств в сотрудничестве с Полицией Чешской Республики и Центром дорожно-транспортных...
21:00
5 СЕНТЯБРЯ 2024
622
Компания IKEA в Чехии начала новый финансовый год со снижения цен. С прошлого года компания добилась снижения цен на 70 процентов своего ассортимента, а в сентябре этого года сделает это еще на...
19:30
5 СЕНТЯБРЯ 2024
892
Мартин Корженек является одним из крупнейших индивидуальных владельцев квартир, сдаваемых в аренду, в Чешской Республике. Хотя 10 лет назад он не проявлял интереса к этому сектору, сейчас он...
18:00
5 СЕНТЯБРЯ 2024
761
Не только муниципалитеты, но и небольшие магазины выступают против плана Министерства охраны окружающей среды ввести со следующего года возвращение ПЭТ-бутылок и банок. Продавцы говорят, что у них...
16:30
5 СЕНТЯБРЯ 2024
4296
Погода с высокими температурами сохранится до конца недели, однако уже следующая неделя принесет небольшое похолодание и дожди в большинстве районов. Тем не менее дневные температуры будут около...
14:00
5 СЕНТЯБРЯ 2024
826
Областной суд в Градце-Кралове завершил рассмотрение дела группы иностранцев, обвиняемых в организации нелегальной миграции из Турции в страны ЕС.
13:00
5 СЕНТЯБРЯ 2024
950
ГЛАВА МИНТОРГА ЧЕХИИ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ ЕВРОКОМИССИИ НА ЧЕШСКУЮ АЛЬТЕРНАТИВУ, ЕСЛИ ГАЗ НЕ ПОЙДЕТ ЧЕРЕЗ УКРАИНУ
Чешская транспортная система обладает достаточной мощностью, чтобы заменить нынешний транзит в случае перебоев в поставках российского газа через Украину. Об этом написал министр промышленности и...
11:30
5 СЕНТЯБРЯ 2024
1306
Чехи приехали показать себя на крупнейшей выставке бытовой и компьютерной техники IFA 2024. В частности, чешская компания Avive, стоящая за проектом 369sonic, пытается привлечь внимание первым...
09:00
5 СЕНТЯБРЯ 2024
911
Государственная сельскохозяйственная и продовольственная инспекция (SZPI) запретила продажу желатиновых конфет, содержащих вещество мусцимол. Это нейротоксин, мощный депрессант центральной нервной...
08:00
5 СЕНТЯБРЯ 2024
683
Škoda Group поставит в Болгарию 25 электропоездов на сумму 13 миллиардов чешских крон. Базовый контракт предусматривает поставку 20 четырехвагонных составов с безбарьерным доступом, а в качестве...
22:00
4 СЕНТЯБРЯ 2024
1297
Число бюджетников увеличивается, в основном в сфере образования. Каждый пятый человек в Чехии работает в государственном секторе.
21:00
4 СЕНТЯБРЯ 2024
545
Правонарушители, получавшие пособия при совершении правонарушений, больше не должны бояться, что государство вычтет часть их средств. Конституционный суд отменил часть закона, которая позволяла...
18:00
4 СЕНТЯБРЯ 2024
2773
В развитых странах — членах ОЭСР различаются не только средние зарплаты до вычета налогов, но и налогообложение зарплат, а также цены на товары и услуги. В каких странах средняя чистая зарплата...
14:00
4 СЕНТЯБРЯ 2024
1127
Два дня подряд сотни школ по всей Чехии получали анонимные уведомления о том, что здания заминированы. Полиция не нашла взрывчатки, а в поисках автора угроз отрабатывает несколько версий того, кто...
11:30
4 СЕНТЯБРЯ 2024
1920
Спустя два дней после пропажи полиция обнаружила мертвым психолога Радека Птачека. Его нашли без признаков жизни в Праге. Перед смертью он отправил на мобильный телефон жены сообщения, которые...