Автомобиль Джеймса Бонда будут продавать в Чехии

Об этом компания сообщила сегодня журналистам.





Aston Martin в Праге запустит продажи и послепродажное обслуживание в начале четвертого квартала этого года, а новый магазин и сервис будут открыты в начале 2025 года. Наряду с продажей новых автомобилей Aston Martin в Праге предложит выбор проверенных подержанных автомобилей в ближайшем будущем.





«Добавление бренда Aston Martin в портфель производителей автомобилей премиум-класса, которых мы в настоящее время представляем, укрепляет стратегическую позицию CarTec как ведущего импортера и продавца автомобилей класса люкс в регионе», — сказал Кадлек, крупнейший чешский продавец автомобилей BMW и Rolls-Royce.





Клиенты смогут выбирать из широкого спектра автомобилей, включая Vantage, DB12, DBX707 и новый V12 Vanquish. Цены начинаются от пяти миллионов крон. «В 2024 году Aston Martin предложит самое мощное на сегодняшний день портфолио спортивных и роскошных автомобилей. Богатая гоночная история Aston Martin и ее присутствие в Формуле 1 означают, что каждый из наших фантастических новых роскошных автомобилей несет в себе ДНК автоспорта. Желающие приобрести Aston Martin никогда не было выше», — сказал Марко Маттиаччи, директор по глобальному бренду и бизнесу Aston Martin.





Несмотря на отсутствие официального дилера, в прошлом году чехи зарегистрировали 35 новых британских автомобилей и 40 подержанных. В этом году за восемь месяцев появилось 12 новых и 18 подержанных автомобилей.





Aston Martin расширяет свою розничную сеть в других странах Европы. Недавно она сообщила о новых дилерах и торговых партнерах в Германии. В настоящее время существует 42 официальных дилерских центра Aston Martin в более чем 20 странах континентальной Европы.