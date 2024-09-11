Автомобиль Джеймса Бонда будут продавать в Чехии
12 сентября 2024
22:00
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Британский бренд суперспортивных автомобилей Aston Martin откроет свой первый магазин в Чехии. На чешском и словацком рынках автомобили, прославившиеся благодаря киноагенту Джеймсу Бонду, будет продавать компания CarTec Group Карела Кадлеца. Выставочный зал будет расположен в пражском Страшнице на территории CarTec Group.
Об этом компания сообщила сегодня журналистам.
Aston Martin в Праге запустит продажи и послепродажное обслуживание в начале четвертого квартала этого года, а новый магазин и сервис будут открыты в начале 2025 года. Наряду с продажей новых автомобилей Aston Martin в Праге предложит выбор проверенных подержанных автомобилей в ближайшем будущем.
«Добавление бренда Aston Martin в портфель производителей автомобилей премиум-класса, которых мы в настоящее время представляем, укрепляет стратегическую позицию CarTec как ведущего импортера и продавца автомобилей класса люкс в регионе», — сказал Кадлек, крупнейший чешский продавец автомобилей BMW и Rolls-Royce.
Клиенты смогут выбирать из широкого спектра автомобилей, включая Vantage, DB12, DBX707 и новый V12 Vanquish. Цены начинаются от пяти миллионов крон. «В 2024 году Aston Martin предложит самое мощное на сегодняшний день портфолио спортивных и роскошных автомобилей. Богатая гоночная история Aston Martin и ее присутствие в Формуле 1 означают, что каждый из наших фантастических новых роскошных автомобилей несет в себе ДНК автоспорта. Желающие приобрести Aston Martin никогда не было выше», — сказал Марко Маттиаччи, директор по глобальному бренду и бизнесу Aston Martin.
Несмотря на отсутствие официального дилера, в прошлом году чехи зарегистрировали 35 новых британских автомобилей и 40 подержанных. В этом году за восемь месяцев появилось 12 новых и 18 подержанных автомобилей.
Aston Martin расширяет свою розничную сеть в других странах Европы. Недавно она сообщила о новых дилерах и торговых партнерах в Германии. В настоящее время существует 42 официальных дилерских центра Aston Martin в более чем 20 странах континентальной Европы.
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