В Чехии резко выросли продажи автомобилей из Китая

По словам секретаря профсоюза Йозефа Покорного, происхождение автомобилей определяется по заводскому номеру VIN, который содержит идентификатор страны-производителя. Согласно VIN, из Китая поставляется не только местные бренды, но и часть продукции производителей, базирующихся в других странах. К ним относятся американская Tesla, японская Honda или изначально шведская Volvo, у которой в настоящее время есть китайские владельцы Geely.





В Чехии самой продаваемой маркой китайского производства является MG с 2 891 автомобилем. Первоначально британский бренд Morris Garages был куплен китайской компанией SAIC Motor (Шанхайская автомобильная промышленная корпорация). Далее следует Tesla с объемом продаж 1 235 автомобилей, а на третьем — Honda с 658 автомобилями. Остальные места занимают марки Forthing (65 машин) и Volvo (60 машин).





Tesla является лидером по продажам китайских электромобилей в Чехии с 1 235 машинами, что составляет 45% ее продаж в стране. Второй по популярности китайский бренд электромобилей — MG с 283 автомобилями, а третий — Nio.





Именно из-за импорта доступных электромобилей из Китая Еврокомиссия недавно решила ввести на них дополнительную пошлину, которая призвана исключить тот факт, что производитель там субсидируется китайским государством.





Предлагаемые дополнительные пошлины в размере до 35,3% превышают стандартную пошлину ЕС на импорт автомобилей в размере 10%. Некоторые европейские автокомпании, продающие свои автомобили в Китае, не согласны с введением пошлин и опасаются ответных мер Китая.





Продажи автомобилей в Китае растут значительно быстрее, чем рынок в целом, который увеличился на 2,65% в годовом исчислении до 171 999 автомобилей за 9 месяцев. В сентябре он вырос на 6%. Благодаря субсидиям доля электромобилей в регистрации выросла до 4,2%, а в сентябре их доля составляла 8%.