Комментарий: служебный автомобиль за 3 миллиона крон отправил мэра Остравы в политический морозильник

Молчание — золото, это правило, которое мэр Остравы Ян Догнал, к своему несчастью, решил нарушить. Чешские СМИ вполне справедливо раскритиковали его за ошибочную покупку служебного автомобиля стоимостью 3 миллиона крон.



В социальных сетях он взялся отстаивать свою ранее проигранную битву за покупку Audi A8 Long с роскошным оснащением, включая холодильник (что бы за него дали некоторые семьи — не только моравско-силезские, у которых вместо морозильной камеры подоконник).



«Острава, несомненно, не единственный город, в котором есть автомобиль такого же типа. Фирменный автомобиль Audi A8 L с шофером также используется другими членами руководства города или муниципальными служащими для более длительных поездок», — написала команда маркетологов Догнала в социальных сетях. Круто.



Как убедился автор этого текста, например, мэр Либереца Ярослав Замечник ездит на двухлетнем Superb 2.0 TDI за 820 000. В салоне нет ящика со льдом для шампанского. Но Догнал и его свита смело шагнули вперед к другому харакири. Холодильник. «Что за вопросы по поводу холодильника? Это "специальное оборудование" (отметим высокомерные кавычки и спросим, у кого из нас есть холодильник в легковом автомобиле) является обычной частью данного типа автомобиля и принципиально не отличается от оборудования автомобилей Audi, которое использовалось городом в предыдущие годы, в том числе и предыдущими руководителями города, включая мэров».



Какая, мягко говоря, глупость комментировать расходование государственных денег.



Вспомним, какая шумиха поднялась два года назад, когда губернатор Пардубицкого края, социал-демократ Мартин Нетолицкий, приобрел банальный новый Skoda Kodiaq за 1,1 миллиона. Та же модель, что была у него до этого, уже проехала четверть миллиона километров. Но, несмотря на это, он все равно сильно пострадал.



Но мы все еще говорим об автомобилях с ценой чуть больше миллиона. Глупо покупать трехмиллионный флагман ингольштадтской автокомпании, как сами баварцы называют свой Audi A8 Long.



Пожалуй, единственным смягчающим обстоятельством для мэра Остравы в то время, когда вся страна сокращает расходы, является тот факт, что он хотя бы не заказал специальный номерной знак PRIMATOR за 10 000. Как это сделал тогдашний мэр Дечина Ярослав Хроуда (ANO) пять лет назад со своим официальным супербайком.



И все же я думаю, что политическая карьера Яна Догнала заморожена надолго.