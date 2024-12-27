ИЗМЕНЕНИЯ В 2025 ГОДУ: почта начнет принимать электронные документы

В соответствии с законом «О праве на цифровые услуги» почта должна с января принимать электронные документы вместо обычной пластиковой карты.



«Почта Чехии готова принимать ID-карты в электронном виде как в отделениях, так и у доставщиков на местах», — подтвердил Матьяш Витик, представитель почтового ведомства.



Он уточнил, что на стойках будет размещен распечатанный QR-код, который клиент будет считывать и подтверждать, что он согласен на то, чтобы Чешская почта смогла использовать его электронный документ во время транзакции.



«На местах почтальоны будут оснащены мобильными телефонами или планшетами. Доставщики посылок будут использовать существующие системы PDA», — добавил Витик.



Электронные документы будут принимать и партнерские почтовые отделения. Их сотрудники также будут снабжены мобильными телефонами, с помощью которых можно будет считывать ID-карты в электронном виде. С января цифровые ID-карты будут принимать также страховые компании, банки, нотариусы и муниципальные учреждения.





По словам Яна Хайнца, представителя Агентства цифровой информации, по состоянию на середину декабря в приложении eDoklady зарегистрировалось около 570 000 человек. Более 337 000 приложений работают на телефонах с операционной системой Android и 304 000 — на телефонах с iOS от Apple.



Помимо смартфона и загруженного приложения, для аутентификации после установки необходимо иметь какую-либо цифровую личность гражданина. Практично будет использовать банковский идентификатор, который многие установили для входа в интернет-банкинг.